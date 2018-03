Stereoplay Know-how

Das Bassmanagement des Surround-Decoders bestimmt für jeden Kanal, was mit dem Tiefbass passiert. "Small" bedeutet eine Umleitung in Richtung Woofer, "Large" steht für einen ungefilterten Betrieb des gewählten Kanals. Welche Basseinstellung besser klingt, lässt sich nicht pauschal sagen, denn die Filterstufen der Receiver sind nicht genormt; lediglich bei THX gibt es klare Festlegungen. Im Large-Modus erfolgt eine gleichmäßigere Raumanregung, der Klang ist häufig homogener. Umgekehrt entlastet "Small" die Boxen, was bei hohen Pegeln Vorteile bringen kann.

Auseinander gehen die Meinungen auch in Sachen Abstrahlverhalten der Rearspeaker. Fein heraus sind Besitzer von Modellen mit umschaltbarer Charakteristik, etwa Teufel. Direktstrahlende Rearspeaker wirken bei kurzen Hörabständen oftmals lästig. Abhilfe schafft ein Verdrehen in Richtung Wand oder Decke. Dieser simple Trick verändert zwar die Klangfarben, bringt jedoch die gewünschte Diffusität.