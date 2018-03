© FiftyThree Mit Eingabestiften wie dem Pencil von FiftyThree kann man in vielen Notizen-Apps handschriftliche Notizen verfassen.

Evernote und One Note sind die wohl bekanntesten Notizen-Apps. Während das Organisations-Tool One Note die Anwender von Beginn an mit einer dreidimensionalen Hierarchie konfrontiert, werden die Ordnungsmöglichkeiten von Evernote mitunter gar nicht tiefer erforscht, wobei viele die App intuitiv als Sammlung für Notizen und gescannte Belege nutzen. Look and Feel des guten alten Notizbuchs fehlen aber auch hier. Nivellierend bietet die Evernote Corporation ihren Nutzern seit 2012 die zugekaufte App Penultimate, die die Aufzeichnungen auf Wunsch automatisch zu Evernote überträgt.

Das beherrschen mittlerweile auch zahlreiche Alternativen, die darüberhinaus auch mit anderen Cloud-Speichern kooperieren. Apps wie Pen & Paper sind übersichtlich und dem Papierbuch gut nachempfunden, andere - wie Zoom-Notes - fast überladen mit zusätzlichen Funktionen. Wer sie zu nutzen weiß, kann seine Produktivität mit ihnen aber durchaus steigern. Die Eier legende Wollmilchsau wäre, wie fast immer, wohl eine Mischung aus allem Gebotenen: der authentischen Optik von Pen & Paper, der natürlichen Editierfunktionen von Notes Plus, der Handschrifterkennung von Goodnotes und dem fließenden Wechsel zwischen DIN-Format und unendlichem Papier von Zoom Notes. Und natürlich gerne alles zum Nulltarif von Penultimate.

Das passende Utensil

Was wäre ein Notizbuch ohne Stift? Alle auf den folgenden Seiten vorgestellten Notizen-Apps sind keine rein textbasierten Apps, sondern haben sich mehr oder weniger sogar auf Handschrift spezialisiert. Alle haben inzwischen ein Update für das iPad Pro und den Apple Pencil erhalten, einige von ihnen unterstützen ohnehin auch aktive Eingabestifte von Drittanbietern. Das besondere Display des iPad Pro für den Apple Pencil nötigte allerdings nicht nur die Software-Entwickler zu einem Update, sondern ist auch für die Anbieter der Stifte eine Herausforderung.

