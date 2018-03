Abnehmen, Sport, Entspannung: Apps für die guten Vorsätze

Ein paar Kilogramm abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen, häufiger entspannen? Wir zeigen Ihnen erstklassige Apps für Android und iOS, mit denen Sie Ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen.

© Anbieter Apps für Ihre Neujahrsvorsätze

Abnehmen, mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören: Mit den Neujahrsvorsätzen ist das so eine Sache. Meistens verfliegen sie genauso schnell wie die ersten Wochen des neuen Jahres.

Doch noch ist nichts verloren und jetzt ein guter Zeitpunkt, sich die guten Vorsätze nochmals ins Gedächtnis zu rufen. Wenn es in der ersten Woche nicht recht geklappt hat, zeigen wir Ihnen wie Sie mit Ihrem Smartphone und den Apps aus diesem Ratgeber den inneren Schweinehund überwinden.

Mit dem Rauchen aufhören: Get rich or die smoking

Apps, die Sie auf dem Weg zum Nichtraucher begleiten, gibt es eine ganze Menge. Richtig cool finden wir Get Rich Or Die Smoking. In der App tragen Sie die Produkte ein, die Sie sich vom durch das Rauchenaufhören gesparten Geld kaufen möchten.

Diese werden dann mit der Zeit freigeschaltet. Aber auch abseits von diesem Motivationsschub leistet Get Rich Or Die Smoking gute Dienste, mit integrierter Community, detaillierten Statistiken, freischaltbarem Erfolgen usw.

© Screenshot

Ebenfalls gut gemacht und einen Blick wert sind die Android-Apps Der Nichtraucher Coach, Rauchen aufgeben - QuitNow! und Durchatmen! Nichtraucher LITE.

Die iOS-Version von Der Nichtraucher Coach hilft auch iPhone-Besitzern dabei, von der Fluppe loszukommen.

© Screenshot

Sport machen: Adidas miCoach

Laufen zu gehen ist die einfachste und kostengünstigste Art, mehr Sport zu treiben. Alles, was es braucht, sind vernünftige Schuhe sowie eventuell noch ein paar Sportklamotten. Und natürlich eine App, die zurückgelegte Strecken protokolliert, Trainingspläne erstellt und beim Sport auch noch Musik spielt.

Sehr gut gefällt uns in diesem Zusammenhang Adidas miCoach iOS, das umfangreiche, individuelle Trainingspläne auf Basis von Geschlecht, Gewicht, Größe und Alter erstellt. Damit hilft es gerade Einsteigern auf die Sprünge. Zudem ist die App gratis - Adidas verdient sein Geld eben mit dem Zubehör.

© Screenshot

Die iOS-Version von miCoach erhält allerdings häufig schlechte Bewertungen. Deshalb - und weil Konkurrenz das Angebot belebt - sollten Sie sich auch die App vom Marktführer Runtastic Android und iOS ansehen.

Mehr Entspannung: Achtsamkeits-App

Häufiger Entspannen, mehr Zeit für sich selbst finden - das gelingt mit dem Achtsamkeitsprinzip nach Prof. Jon Kabat-Zinn, das derzeit schwer im Trend liegt. Das Achtsamkeitsprinzip können Sie entweder per Buch lernen.

Oder Sie verschieben die Lektüre auf später und starten mit der 1,79 Euro teuren Die Achtsamkeits-App für iOS. Die App erinnert Sie daran, sich regelmäßig auf sich selbst zu besinnen, enthält geführte Meditationen und erlaubt die nachträgliche Analyse Ihrer Sitzungen. Besonders toll finden wir, dass die App komplett eingedeutscht wurde.

© Screenshot

