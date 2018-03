Die Gewinner der connect Leserwahl 2016

© WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH connect Leserwahl 2016

In den Heftausgaben 5 und 6 sowie parallel auf connect.de hatte die connect-Redaktion wie jedes Jahr die Leser zur Wahl der besten Produkte, Dienste & Netze aufgerufen. Und wie jedes Jahr hat die Branche die Ergebnisse von Deutschlands größter Technik-Jury mit Hochspannung erwartet.

Tipp: Hier geht es zu den Impressionen von der Preisverleihung

Am 2. Juni gab es endlich Gewissheit: connect-Chefredakteur Dirk Waasen enthüllte am Anschluss an den 5G-Kongress am Abend in München vor hochrangigen Gästen aus der TK-Branche die Preisträger der diesjährigen Leserwahl. Teilgenommen hatten 21.060 Leser von connect und connect.de. Wer die Favoriten sind, verraten Ihnen die Auflistungen:

Mit einem Ehrenpreis als Manager des Jahres 2016 wurden Dr. Bruno Jacobfeuerborn, CTO der Deutschen Telekom, und Hartmut Kremling, Vodafone Ambassador, ausgezeichnet.

Anzeige

© WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Ehrenpreis: Hartmut Kremling, Ambassador Vodafone GmbH, (links) und Dr. Bruno Jacobfeuerborn, CTO Telekom Deutschland GmbH, wurden als Manager des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Anzeige

Mehr zum Thema Tablets Die besten Apps für Tablets Auf dem Tablet werden aus kleinen Apps optisch ausgewachsene Programme. Wir stellen unsere Favoriten vor.

Heimvernetzung Das kann Apple Airplay Apples Streaming-Protokoll ist für Musikübertragungen verbreitet. Mittlerweile unterstützt es auch Fotos und Videos. Zubehör Schräge Gadgets für iPhone und iPad Gitarren, Lautsprecher in Pflanzenform oder ein per App steuerbarer Roboter: Wir zeigen Ihnen Gadgets und Zubehör für iPhone und iPad, das nicht jeder…

iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe. connect Testlabor So testet connect Smartphone-Displays Das Display ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Mensch und Smartphone oder Tablet. Ob es gut ist, testet das verlagseigene Testlab im Auftrag…