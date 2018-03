© Hersteller Die Superphones der CES 2012

Xperia S, Titan 2, Lumia 900, RAZR Maxx - noch nie konnte man auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas so viele Top-Smartphones sehen. Eigentlich ist die Messe ein Mekka der Unterhaltungsindustrie, auf der die neusten Fernseher, Kameras und Blu-Ray-Player vorgestellt werden. Die Bühne für Smartphones stellt traditionell der Mobile World Congress, der im Februar in Barcelona stattfindet.

Doch in diesem Jahr haben wollten die Hersteller anscheinend nicht so lange warten und haben ihre ersten Trümpfe für 2012 bereits aufgedeckt. Die gezeigten Modelle geben die Entwicklungslinien für das ganze Jahr vor. Man kann bereits jetzt sehen, welche großen Trends den Smartphone-Markt in den nächsten 12 Monaten bestimmen werden. Ganz vorne steht hier LTE - der Mobilfunkstandard der nächsten Generation ist endlich flächendeckend einsatzbereit und dementsprechend konnte man in Las Vegas die ersten Telefone sehen, die ihn unterstützen.

Neben LTE sticht ein weiteres Ausstattungsmerkmal heraus: Displays mit einer Auflösung jenseits der 1000-Pixel-Marke. Eine scharfe Darstellung mit mindestens 1280 x 720 Pixel wird in diesem Jahr bei den hochpreisigen Modellen zum Standard gehören. Und wer gedacht hatte, das der Smartphone-Schlankheitswahn langsam zu Ende geht, der wird von Huawei eines besseren belehrt. Das Unternehmen überraschte genauso wie Sony Ericsson mit herausragenden Produkten. Sony Ericsson hat die ersten Lorbeeren dafür bereits eingeheimst: Das Xperia Ion wurde mit dem "Hot Stuff Award" der CES 2012 ausgezeichnet. Dieses und alle anderen Top-Smartphones der CES finden Sie hier:

