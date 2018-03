10 Werbeblocker für iPhone und iPad

© Hersteller iOS 9 Werbeblocker

Nirgendwo macht ein Werbeblocker so viel Sinn wie auf Smartphones und Tablets. Der Displayplatz ist begrenzt und die Werbebildchen knabbern am mobilen Datenvolumen. Außerdem belastet Werbung die CPU, den Arbeitsspeicher und die Grafikeinheit des Mobilgerätes. Letztlich führt das auch zu kürzeren Akkulaufzeiten.

Mit iOS 9 hat Apple eine Infrastruktur für Werbeblocker geschaffen. Sie setzt ein iPhone 5s, ein iPad Air oder ein iPad mini der zweiten Generation voraus, beziehungsweise ein neueres Modell der jeweiligen Geräte. Werbeblocker lassen sich, wie alle anderen Apps auch, einfach aus dem AppStore herunterladen. Technisch interessant: die Filter docken über eine Schnittstelle an Safari an. Apple hat diese Schnittstelle so gestaltet, dass sie die Adresse der gefilterten Seite nicht verrät. Deshalb kann kein Werbeblocker herausfinden, welche Seiten Sie im Netz besuchen.

Allgemein gilt, dass Sie jeden Werbeblocker nach dem Download der zugehörigen App aktivieren müssen. Das erledigen Sie unter „Einstellungen > Safari > Inhalts-Blocker". Einige der von uns vorgestellten Apps bringen außerdem Erweiterungen für das Teilen-Menü von Safari mit. Darüber können Sie die gerade gezeigte Webseite zum Beispiel ohne Filter öffnen, oder sie einer Whitelist hinzufügen. Damit diese Erweiterungen sichtbar werden, müssen Sie das Teilen-Menü von Safari öffnen. Anschließend kontrollieren Sie die Einstellungen, die Sie jeweils am rechten Ende der beiden mit Knöpfen gespickten Zeilen des Menüs sehen.

Obwohl iOS 9 erst wenige Wochen alt ist, finden Sie im App Store bereits eine ganze Reihe von Werbeblockern. Zehn gut bewertete zeigen wir Ihnen in der Galerie.

