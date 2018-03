Tablet-Überblick: Mit Honeycomb gegen das iPad

© Hersteller, connect Apple gegen Samsung

Mit dem iPad hat Apple einen Trend losgetreten, der uns eine Flut an neuen Tablet-Computern beschert hat. Ob auf der CES in Las Vegas, auf dem MWC in Barcelona oder erst neulich auf der IFA in Berlin: Auf Messen schießen Tablets derzeit wie Pilze aus dem Boden. Viele Hersteller wollen in diesem neuen Markt mitmischen und setzen dabei auf das frei verfügbare Google-Betriebssystem Android, vorzugsweise in der für Tablets optimierten Version 3.x mit dem Codenamen Honeycomb.

Ohne Zweifel ist das Apple iPad 2 der Maßstab, an dem sich andere Tablets messen müssen, oft scheitern sie aber bereits an der Preishürde. Das iPad 2 gibt es in der günstigsten Version für 479 Euro zu kaufen - Android-Tablets können diesen Preis selten unterbieten.

Als stärkste iPad-Konkurrenten gelten die beiden Samsung-Tablets Galaxy Tab 10.1 und 7.7, allerdings hat Apple per einstweiliger Verfügung aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeiten den Verkauf und die Bewerbung des 10er Tablets in Deutschland unterbunden. War diese Aktion notwendig oder überflüssig? connect-Leser diskutieren darüber auf unserer Facebook-Fanseite .

In der nachfolgenden Bilderstrecke zeigen wir Ihnen, was 2011 noch an Android-Tablets bringen wird.

