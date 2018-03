Unwetterwarnung per App: Wir stellen Ihnen Wetter-Apps vor, die Sie rechtzeitig auf drohende Schneefälle, Glatteis und Sturm hinweisen und Unwetterwarnungen melden.

© WetterOnline GmbH - Google Play Store Die besten Wetter-Apps



Die richtige App für Android, iOS und Co. informiert Sie über drohende Unwetter, Schneefall, Stürme oder Glatteis. Im Idealfall wird die Unwetterwarnung per Push-Benachrichtigung angezeigt, so dass Sie die App nicht einmal öffnen müssen, um nachzusehen.

Alternativ geben Apps wie der Regenradar darüber Auskunft, wie weit die nächste Regen- oder Schneefront noch entfernt ist.

Es gibt aber auch gute SMS-Dienste und für Smartphones optimierte Websites mit Unwetterwarnungen, die einen großen Vorteil haben: Sie funktionieren nicht nur unter Android und iOS, sondern auch auf weniger weit verbreiteten Smartphone-Betriebssystemen und sogar auf einfachen Handys.

In Deutschland ist der Deutsche Wetterdienst (DWD) der Platzhirsch, wenn es um Unwetterwarnungen geht. Nahezu alle Apps konzentrieren sich auf die Verbreitung der von diesem nationalen meteorologischen Dienst herausgegebenen Unwetterwarnungen. Und inzwischen hat der DWD mit WarnWetter auch eine eigene App im iTunes Store und im Google Play Store bereitgestellt.

Doch dabei unterscheiden sich die Wetter-Apps deutlich in Design, Bedienbarkeit und Funktionsumfang. In unserer Galerie stellen wir eine Auswahl an Apps zur Unwetterwarnung vor:

Galerie Wetter-Apps Galerie: Unwetterwarnungen und Wetter-Apps Diese Apps für iOS und Android melden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und lassen Sie trocken nach Hause kommen.

Achtung: Es gibt beachtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Angeboten, was Kosten und Funktionsumfang angeht. Nur wenige Apps und Dienste sind komplett kostenlos, bei manchen zahlen Sie teils happige Abogebühren.

Android-Tipp: Apps unbekannter Herkunft erlauben Quelle: connect Sie wollen eine App installieren, die Sie direkt von der Entwicklerseite und nicht aus dem Google Play Store geladen haben? Dann müssen Sie zuvor diese Einstellung vornehmen.

