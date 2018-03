B&W A7 im Test

© Hersteller / Archiv B&W A7

Jetzt kaufen Pro AirPlay-DAC-Aktivsystem für anspruchsvolle Hörer

AirPlay-DAC-Aktivsystem für anspruchsvolle Hörer einfache Integration von Mac/PC, iPhone, iPod touch und iPad

einfache Integration von Mac/PC, iPhone, iPod touch und iPad dank DSP sehr verzerrungsarm

dank DSP sehr verzerrungsarm spielt auch in problematischen Räumen gut

spielt auch in problematischen Räumen gut gerade noch transportabel Contra Gut

Anzeige

Große Musiksammlungen zu handhaben wird immer einfacher. Cloud-Dienste wie Spotifiy oder iTunes Match verwalten die Titel und machen passende Audio-Formate auf netzwerkfähigen Media-Playern abrufbar. Als bis dato größtes Wireless Musiksystem empfängt das B&W A7 nicht nur Apples Funkwellen, sondern verbindet auch mit der PC-Welt - allerdings nur u?ber USB und RJ45-Ethernet-Buchse. Android-Nutzer gucken derweil in die Röhre - es sei denn, sie nutzen die gute alte Mini-Klinke. Apple-like handelt es sich um einen kombinierten optischen Digitaleingang. Profitieren können mittelprächtige CD- und Blu-ray Player. Der eingebaute D/A-Wandler unterstu?tzt Formate bis 24/96.

© Hersteller / Archiv Das A7 ist ein volldigitales 2.1-Aktivsystem mit den Trennfrequenzen 180 Hz und 3,5 kHz. Die Eingangssignale wandelt ein AD1937 bei 96 kHz/24 Bit. Die Treiberbestückung: 25-mm-Alu-Hochtöner, 75-mm-Glasfasermembran-Mitteltöner und 150-mm-Bass mit Kevlarfaser-Papier-Compound.

B&W A7: Problemloses Einstellen

Das Einrichten gelingt entweder kabelgebunden, u?ber USB am PC/Mac, oder per iPhone-Setup-App. Hierbei ist es wichtig, relativ nah am WLAN-Router zu bleiben, um keine irrefu?hrenden Verzögerungen zu erleben.

Test: B&O Play A9

Zur anschließenden Steuerung hat B&W ein niedliches "Ei" beigelegt, woru?ber auch die Eingangswahl funktioniert. Eine zweifarbige Front-LED signalisiert den aktuellen Input- Status. Leider springt nach PC-Neustart und wiederholter Titelwahl das A7 nicht selbstständig mit an. Ein smartes AirPlay-Bedienkonzept verlangt jedoch nach iPhone, iPod touch und iPad. Läuft einmal die iTunes-Playlist, kann auch das "Ei" u?bernehmen und Titelsprung, Play/Pause oder Lautstärke regeln. Schön einfach.

© Hersteller / Archiv Design Box: Im umlaufenden Silberstreifen sind Tasten für Lautstärke und Power implementiert. Die LED ändert ihre Farbe je nach Eingangswahl.

B&W A7: Aufbau

Hinter der hu?bschen Blende verbirgt sich die raffinierte Mini-Version zweier Aktivboxen. In der Glasfaser-verstärkten ABS-Front stecken fu?nf Chassis, die jeweils von einer eigenen Class-D-Endstufe angetrieben werden.

Fu?r den optimalen Klang ist ein digitaler Signalprozessor eingebaut. Er sorgt fu?r die bestmögliche Entzerrung. Dynamik und Impulstreue bleiben so selbst bei geringen Pegeln erhalten. Übertreiben sollte man deshalb die Regalphilosophie nicht: An der Kante eines Sideboards gestaltet sich der Grundtonbereich immer neutraler. Jedoch vermag das A7 mit seinem 15-cm-Bass und dem u?ber 90 Grad verlängerten Flowport-Bassreflex sauberen Tiefgang zu erzeugen.

B&W A7: Hörtest

Alle Versuche, das A7 irgendwie kleinzukriegen, scheitern. Michael Jacksons druckvoller 25th Anniversary Mix pumpt mit rundfeiner Bassdrum-Diktion. Beady Belles "A Touch Of Paradise" klingt dicht atmosphärisch und trotzdem entspannt. Zascha Moktans Stimme bleibt zischelfrei. Dreht man weiter auf, traut man seinen Ohren nicht - wie genau all diese Parameter skaliert werden.

Test: Marantz Consolette MS7000

Vertikal verliert das Klangbild zwar merklich an Frische, bleibt aber angenehm. Horizontal spannt sich die Bu?hne dafu?r weiter auf, als das Gehäuse suggeriert. Das System einfach auf den Boden stellen? Kein Problem. Im Gegenteil: Gerade dann macht das Aufdrehen richtig Spaß, da eine punktuelle Raumanregung gelingt. Besonders interessant ist das A7 fu?r größere (Seminar-)Räume, wo viele Teilnehmer aus unterschiedlichen Distanzen einer Quelle lauschen mu?ssen. Sinnvoll einsetzbar ist es auch fu?r Fitness- und Tanzkurse: transportabel und klangstark. Eine smarte Box mit jeder Menge Beat!

Anzeige

Mehr zum Thema AirPlay-Lautsprecher Wireless-Speaker: Cambridge Audio präsentiert Minx Air 100… Cambridge Audio stellt seine neuen Wireless Speaker "Minx Air 100" und "Minx Air 200" vor. Diese erlauben die Nutzung von Streaming-Diensten und…

Stereo-Kombi Marantz CD 6005 & PM 6005 im Test Der Vollverstärker Marantz PM 6005 und der dazugehörige CD-Player CD 6005 bieten unglaublich viel Ausstattung und Musikqualität für einen niedrigen… D/A-Wandler TotalDAC D1-Tube im Test Der TotalDAC D1-Tube stammt aus einer kleinen französischen HiFi-Schmiede, die vor Know-how und Kreativität strotz. Der D/A-Wandler überrascht im Test…

Mobiler D/A-Wandler Cambridge Audio DacMagic XS im Praxistest Der DacMagic XS von Cambridge Audio ist ein ultrakompakter mobiler D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörerverstärker. Die Soundwiedergabe von Laptop… Wireless Aktivbox Dynaudio Focus 200 XD im Test Die aktive Kompaktbox Dynaudio Focus 200 XD hat Endstufen, DA-Wandler und Signalweiche bereits eingebaut. Ein Funksender schickt Musik in…