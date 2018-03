© Bose Bose AE2w

Betrachtet man die technischen Features des Bose AE2w, gerät man schnell ins Staunen. Das tadellos verarbeitete Leichtgewicht kommt dank Signalübertragung via Bluetooth ohne Kabel aus. Nicht nur unterwegs ein klarer Vorteil. Dabei akzeptiert der AE2w sogarzwei Zuspieler gleichzeitig. So kann man beispielsweise der Musik auf dem Tablet-PC lauschen und bei eintreffenden Anrufen über das Smartphone kommunizieren: Der Kopfhörer blendet die Musik selbstständig aus und später wieder ein. Zudem steuert er den Zuspieler per Knopfdruck an der linken Ohrmuschel auf Wunsch zum nächsten Titel oder zurück zum Anfang des aktuell gehörten Stücks.

Obendrein spendierten die findigen Amerikaner dem AE2w eine aktive Entzerrung,die den Frequenzgang optimiert. So klingt der Kopfhörer schon mit niedrigsten Pegeln ausgewogen und klangfarbenstark. Im Bass geht der AE2w vollmundig ans Werk, wovon vor allem mobile Zuspieler profitieren. Mächtig oder gar eingedickt wirkt er nie. Vielmehrspielt er leichtfüßig und verleiht Mitten und oberen Frequenzen Charme und Wärme. So macht Hören nicht zuletzt wegen des Top-Tragekomforts richtig Spaß.

