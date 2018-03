Der Nobel-Hobel unter den Bluetooth-Kits: 169 Euro sind zwar happig, dafür überzeugt die Bury CV 9040 Plus mit Display und Sprachsteuerung.

Bury CV 9040 Plus Datenblatt Wertung

© Archiv Bury CV 9040 Plus

Jetzt kaufen Pro umfangreiche Sprachsteuerung

umfangreiche Sprachsteuerung gute Gesprächsqualität Contra 86,4%

Anzeige

Sprachqualität und Bedienung

Nahezu alles, was man von einer Freisprechanlage erwarten kann, bietet die 169 Euro teure Bury CV 9040 Plus. Schon in früheren Tests waren wir von der guten Gesprächsqualität u?berzeugt, die sich durch ein zusätzlich anschließbares externes Mikrofon sogar noch weiter verbessern lässt.

Kaufberatung: Die richtige Freisprecheinrichtung finden

Der Klappmechanismus erlaubt verschiedene Montagevarianten, der scharfe Touchscreen in Farbe (mit automatischer Umschaltung der Ausrichtung je nach Anbringung) sorgt zusätzlich fu?r optimales Feedback in jeder Bediensituation - besser geht's kaum.

Fazit

Das überarbeitete Modell mit dem "Plus" im Namen bietet nun zudem eine noch umfangreichere Sprachsteuerung: Per Schlüsselworterkennung kann man jede Option auf dem Display per Zuruf auswählen. Außerdem lassen sich zwei Handys parallel mit der Anlage verbinden und sogar Sprachnotizen kann man speichern - fu?r Vielfahrer top.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Bury CV 9040 85,6% Ein echter Komfortsprecher: Die neue Freisprecheinrichtung Bury CV 9040 mit hochauflösendem Farbdisplay setzt für 170…

Testbericht Bury CC 9060 Plus Behutsam überarbeitet erobert die 199 Euro teure Bury CC 9060 Plus dank hervorragender Sprachsteuerung und Touchscreen Platz eins der Bestenliste. Testbericht Funkwerk Dabendorf Audio 2010 88,2% Für 149 Euro bietet die neue Audio 2010 von Funkwerk Dabendorf eine umfangreiche Sprachsteuerung und viele…

Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung… Top 10: Freisprecheinrichtungen Die besten Freisprecher fürs Auto Wir zeigen die derzeit zehn besten Freisprecheinrichtungen. Mit allen Kandidaten telefonieren Sie im Auto sicher und bequem.