Kopfhörer Sony MDR EX 500 LP

Der Sony MDR EX 500 LP (100 Euro) zeigte sich spielfreudig mit druckvollem Bass und offenen Höhen.

In dieser Preisklasse sind drei mitgelieferte Silikonaufsätze zwar nicht gerade großzügiges Zubehör, dafür gibt es aber ein hochwertiges Leder-Case.

Der MDR EX 500 LP zeigte sich spielfreudig mit druckvollem Bass und offenen Höhen. Letztere zischten nur bei stark angespielten Becken etwas. Der RP HJE 700 von Panasonic besaß zwar ein wenig kraftvollere Mitten, doch dafür bot der Sony mehr Übersicht in Tutti-Passagen. Im Vergleich zum kleineren MDR EX 300 LP gab er sich durchhörbarer und geordneter.

Sony MDR EX 500 LP

