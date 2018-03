Testbericht

LG GS500

von Michael Peuckert

Dass das LG GS500 Cookie Plus für schlappe 159 Euro über den Ladentisch geht, sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an: Dank Softtouch-Oberfläche liegt es angenehmen griffig in der Hand und gefällt mit seiner dezenten Optik in Schwarz und Silber. Dazu passt die makellose Verarbeitung.