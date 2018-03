© Archiv PS Audio PerfectWave Transport

Der PS PerfectWave Transport verwendet ein DVD-ROM-Laufwerk, dass nicht nur normale CDs und CD-Rs, sondern auch DVDs mit selbst aufgenommenen High-Resolution-Files bis hin zum 24/192-Format abspielt. DVD-Video, DVD Audio oder SACD unterstützt der PWT jedoch nicht. Herzstück des pfiffigen Transporters ist die "Digital Lens" - ein 64 Megabyte großer Pufferspeicher, in dem die Digitaldaten zunächst mal gründlich verifiziert und anschließend entjittert werden. Erst dann geht's per S/P-DIF- oder, noch besser, per I²S-Schnittstelle zum Wandler. Via Ethernet-Anschluss kontaktiert er die Musikdatenbank von PS Audio, um Titelinformationen und Coverfotos abzurufen.

