Einer dieser üblichen In-Ohr-Wandler, wie sie millionenfach die Trommelfelle heimsuchen? Dann würde Sennheiser sein Know-how nicht ausspielen. Tatsächlich erinnert der MX 760 an die übliche Massenware. Der Hörer offenbart jedoch - auch den angenehm überraschten Testern - wie viel Potenzial in der Bauweise steckt. Er wurde von Sennheiser nicht auf einen falschen Ultra-Bass getrimmt. Die Tiefe ist da, bläht sich aber nicht in den entscheidenden Mittenbereich hinein. Der wiederum tönt herrlich fein, human, homogen. Man spürt tatsächlich so etwas wie eine Familientradition im Hause Sennheiser: hin zum analytischen, entspannten Klang. Auch die Zugaben überzeugen (angesichts des Preises von nur 30 Euro): ein Kunstleder-Täschchen, eine Kabel-Verlängerung und ein cleveres Wickelsystem für Kabel und Hörer.

Sennheiser MX 760

