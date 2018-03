Der MXL51 ist ein Ohr-Knopf aus der Street-Reihe und - so viel sei schon verraten - einer der besten aus der gesamten Kollektion.

Sennheiser MXL 51 Datenblatt

© Archiv

Sennheiser präsentierte im Frühjahr eine komplett neue Kollektion mobiler Kopfhörer - für Street, Style und Sport. Der MXL51 ist ein Ohr-Knopf aus der Street-Reihe und - so viel sei schon verraten - einer der besten aus der gesamten Kollektion. Für einen so kleinen Hörer klingt der Sennheiser erstaunlich unverfärbt und verblüfft noch dazu mit seiner ausgeprägten Grundton-Wiedergabe. Die Abstimmung des mit 30 Euro ziemlich günstigen Hörers ist geradezu Porti-ideal: angenehm weich und warm, ohne kratzige Höhen. Zwar lässt er etwas an Detail-Auflösung vermissen, und auch die Feindynamik könnte besser sein, aber für Sport, Spiel und Spaß ist der Kleine die richtige Wahl. Außerdem liefert Sennheiser besonders viel Zubehör mit: Tragetasche, Halsband und Verlängerungskabel. Mit dieser Ausstattung hat der MXL 51 das Zeug, ein echter Bestseller unter den Ohr-Knöpfen zu werden.

Sennheiser MXL 51

Hersteller Sennheiser Preis 30.00 € Wertung 50.0 Punkte Testverfahren 1.0

