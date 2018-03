Sony STR-DG 820

Der kleinste und günstigste Kandidat bietet schon für 450 Euro seine HD-Künste an.

Egal, ob Dolby TrueHD oder DTS-HD Master, die passenden Decoder bringt der Sony mit. Der Blick auf die restliche Ausstattung lässt den Tester angesichts des günstigen Preises schon verwundert die Augenbrauen hochziehen. Neben sieben Endstufen und vier HDMI-Eingängen wartet der Amp mit einem Einmess-System auf.

Auch die im Heimkino-Betrieb gar nicht so selten benutzten Annehmlichkeiten wie LipSync (um Zeitversatz zwischen Bild und Ton auszugleichen, entweder automatisch per HDMI oder manuell bis zu 300 Millisekunden) sowie wählbare Crossover-Frequenzen (ab denen der Subwoofer die Bassarbeit übernehmen soll) sind zu finden; letztere sogar getrennt für Frontboxen, Surround- und Center-Speaker einstellbar. Auf ein On-Screen-Display muss der Nutzer dafür verzichten. Das ist eigentlich schade, der Verständlichkeit des Menüs hätte es nur gutgetan. So muss sich der Anwender durch ein Labyrinth aus kryptischen Abkürzungen wie A.F.D., Dec.Prio oder FRT Cross klicken.

Ebenfalls Fehlanzeige: ein analoger Sechskanal-Eingang.

Hörtest

Zurück zu der Ur-Frage dieses Tests: Wie günstig kann eigentlich HD-Ton sein? Und wie deutlich macht sich eine Preisdifferenz von 50 bis 150 Euro bemerkbar? In puncto Stereo-Wiedergabe mit CDs zeigte sich schon deutlich ein Unterschied zwischen dem 450-Euro-Sony und den beiden höherpreisigen Kandidaten. Der Sony wirkte im Bass eher brummelig-gutmütig, er begnügte sich mit einem punchigen Grundton, statt wirklich in den Frequenzkeller zu steigen. Da zeigten die anderen Receiver im Test erwartungsgemäß mehr Kraft und zeichneten auch feine Details filigraner.

Auch der Standard-Surround-Durchgang bescherte keine Überraschungen: Der Sony blühte sichtlich auf mit digitaler Tonkost und erschuf eine überraschend homogene Klangkulisse. HD-Musik klang natürlich besser als jede Dolby-Digital-Spur. Die Unterschiede zu den anderen Receivern traten mit hochauflösender Musik aber noch deutlicher zutage. Streichersaiten hallten weniger warm, Hi-Hats zitterten nicht so lange, und Räume bauten sich nicht ganz so groß auf.

Sony STR-DG 820

Hersteller Sony Preis 450.00 € Wertung 73.0 Punkte Testverfahren 1.0

