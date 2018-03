Stereoplay - Der finale Hörtest

© Archiv

Der Punktefindung dienten die testbewährten Highlights Magnat Quantum 1009 und Sonics Allegra.

Musikseitig kam vorwiegend der stereoplay-Testsampler "Ultimate Tunes" zum Einsatz, der elf erstklassige Musikbeispiele aller Stilrichtungen enthält.

Den in der Summe wenigsten Spaß hatten die Tester mit der PMC, die sich zwar grober Fehler enthielt, dennoch aber in keiner Teildisziplin mehr als Hausmannskost auffahren konnte. Als Lizz Wright zu ihrem "Speak Your Heart" anhob, blieb die PMC seltsam kühl und distanziert, ohne rechtes Gespür für Timing und Emotionen.

Mit deutlich mehr Anteilnahme gelang das sensible Liedgut der Swans, die zwar ebenfalls kein überschäumendes Temperament entwickelte, letzlich aber deutlich gelöster zur Sache ging.

ADAM und Burmester tönten weniger katzenhaft als die Swans, bewiesen jedoch mehr Kontrolle und Liebe zum Detail. Speziell die Burmester klang hingebungsvoll feinfühlig und räumlich, sie erwies sich als wahrer Herzensbrecher. Die ADAM gab sich betont präzise und überaus temperamentvoll.

Als Präzisionswandler erster Güte erwies sich die Amerigo von Sonics, konnte sich mit ihrer kühlen Art aber nicht von der Magnat 1009 absetzen, die kaum weniger genau, aber deutlich gediegener tönte. Gegenwehr leistete auch die ältere Sonics-Schwester Allegra, die mehr Temperament versprühte.

Die Stunde der Tannoy schlug, als das Los Angeles Guitar Quartet seinen Gassenhauer "Mas Que Nada" zum Besten gab. Lupenhaft und unglaublich fokussiert stellte die DC 8 T den vielschichtigen Klangkörper in den Raum - herrlich!

Nicht ganz so energisch, letztlich aber noch genauer und originalgetreuer gelang dies der ProAc, die eine sagenhafte Reife und Rundheit an den Tag legte, nur keine deftigen Pegel mochte.

Sehr zufrieden waren die Tester mit der ebenso lebendigen wie ausgewogenen Sonus Faber, der insgesamt rundesten und stimmigsten Box im Feld. Den eindeutig größten Hörspaß vermittelte die Cabasse mit ihrer schlackenlosen und irrsinnig offenen Art. Sobald gewagtere Pegel ins Spiel kamen, lag die Iroise uneinholbar vorn.

(Anm. der Redaktion: Um zu verhindern, dass schwache Quellgeräte, Kabel und Verstärker das Testergebnis verfälschen, nutzen die Tester generell Referenzgeräte, die rot in "Rang & Namen" stehen.)

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…