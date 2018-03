stereoplay Ratgeber - Konkurrierende Decoder

© Archiv

Gespräche und Briefwechsel mit Lesern zeigen, das es nicht so leicht ist zu verstehen, wo welches Tonverfahren gerade was macht. In Blu-ray-Playern sind leider nicht alle zur Anwendung kommenden Formate zwangsweise auch mit eigenen Decodern vertreten. Per HDMI können aber alle aktuellen Player jedes Tonverfahren an externe Decoder ausgeben.

"PCM" sind Digital-Audio-Rohdaten und benötigen keinen Decoder; das kann jeder BD-Player. Auch "Dolby Digital" (AC-3) und "DTS" beherrschen alle Geräte als Standard, genau wie DVD-Spieler.

Auch "Dolby Digital Plus" können alle aktuellen Player. Diese Weiterentwicklung von Dolby Digital ist sozusagen das Schweizer Armeemesser unter den Tonformaten, bislang aber selten in Gebrauch. "Dolby True HD" arbeitet verlustfrei als Datenkompression ohne -reduktion und klingt identisch zum PCM-Original im Studio. Zu True HD ist stets Dolby Digital als Redundanz mit aufgezeichnet; es kommt bei Abwesenheit eines True-HD-Decoders zum Zuge.

"DTS HD" nutzt als Redundanz den DTS-Core (=Kern), den jeder herkömmliche DTS-Decoder als Standard-DTS-Datenstrom versteht. "DTS HD Master Audio" arbeitet verlustfrei, vergleichbar Dolby True HD. "DTS HD High Resolution Audio" bietet dank hoher Datenraten eine Qualität zwischen Standard-DTS und DTS HD Master Audio.

