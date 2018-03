Test: Standlautsprecher Elac FS 58.2 Datenblatt

Der Verzicht auf die hochglanzlackierte Schallwand wird der preisbewusste Elacianer dabei zu verschmerzen wissen. Auch kommt bei der kleinen FS 58.2 etwas weniger aufwändig gebautes Chassismaterial zum Einsatz: eine Einzoll-Gewebekalotte, die bis 2500 Hz hinab spielt, ein 14 cm großer, aber nur bis 600 Hz hinabreichender Mitteltöner, und schlussendlich kraftvolle 17er-Tieftöner nebst doppeltem Bassreflexrohr.

© Archiv 20 Grad am Hörer vorbei oder parallel. Hörabstand um 3m ideal. In kleinen Räumen oder wandnah Dröhngefahr.

Als Membranmaterial wurde bei den Konen kein Aluminium verbaut, sondern Zellstoff-Faser, zu deutsch: Pappe. Dafür verweisen die Kapton-Schwingspulenträger und die Neodym-Magnete im Hochtöner darauf, dass man nicht an der klanglich relevanten Stelle gespart haben will.

Besonders praktisch: Im Lieferumfang enthalten sind Gummistopfen zum Verschließen der Bassreflexrohre, was besonders in Räumen mit ausgeprägter Dröhnneigung oder einer Raummode segensreich sein kann.

© AUDIO Mittelhochton seitlich ausgewogen, aber Bass betont. Klirr durchgehend sehr niedrig, hohe Reserven.

Die klare aus dem Norden

Im AUDIO-Hörraum war dergleichen unnötig - vom ersten Takt an legte die Elac FS 58.2 ausgesprochen spritzig und dynamisch los, verschmähte dabei insbesondere die druckvollen und äußerst präzise vorgetragenen Tiefbasswellen auf Jacques Loussiers "Best Of Play Bach" nicht.

© AUDIO Impedanz nur im Oberbass schwierig

Bei hohen Pegeln - die sie dank ihrer Transparenz und Klarheit mühelos meisterte - trug sie allerdings ganz oben und ganz unten auch mal einen Hauch zu dick auf - Fans von Heimkino- und deftigen Rockkonzerten dürfen diese Gangart allerdings durchaus als Empfehlung betrachten.

Auch klassische Töne meisterte sie brillant und erstaunlich gut aufgelöst, jedoch auch immer mit einem cineastischen Augenzwinkern, als gelte es bei Brahms 1. Sinfonie (Fischer, Budapest Festival) eher eine adrenalingeschwängerte Filmmusik wiederzugeben denn ein wirklich ernstes Werk. Diesem Charakter leistete auch ihre Abbildung Vorschub: gut ortbar, doch auch stets ein wenig präsent und voraus auf den Hörer.

Elac FS 58.2

Hersteller Elac Preis 700.00 € Wertung 74.0 Punkte Testverfahren 1.0

