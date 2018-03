Die besten In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro im Test

Ob beim Sport, in der Bahn oder im Sommer am Strand: In-Ear-Kopfhörer bereichern unser Leben mit Musik und bleiben aufgrund ihrer Größe stets im Hintergrund. Wir stellen die besten musikalischen Ohrstöpsel unter 60 Euro vor.

© Hersteller/Archiv In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro

Zwar sind In-Ear-Kopfhörer klein in ihren Ausmaßen, können jedoch für ordentlich Lautstärke sorgen. Verantwortlich ist hierfür das Prinzip ihrer Bauart: Im Gehörgang sitzen die In Ears nah an unserem Trommelfell und nutzen den Raum zwischen diesem und ihrer eigenen Membran als Resonanzraum. Hierbei spielt der Sitz des Kopfhörers und damit seine Fähigkeit, diesen Raum gegenüber den störenden Einflüssen der Außenwelt abzudichten, eine entscheidende Rolle. Je besser dieser Resonanzraum zwischen Trommelfell und Kopfhörermembran versiegelt ist, desto voller, runder und gelungener das Klangbild. Durch die geringe Distanz benötigt man auch keine hohen Pegel und erhält somit ein verzerrungsfreieres Klangbild.

In-Ear-Kopfhörer sollten aber auch bequem zu tragen und vor allem von einem mobilen Device gut anzusteuern sein. Das spricht für niedrige Impedanzen und niederohmige Kopfhörer. Zusätzlich machen auch Design, Street-Credibility und Fun-Faktor einen anständigen In Ear aus und ergänzen deren Fähigkeit, die billigen, mitgelieferten Ohrknöpfe eines jeden mobilen Neuerwerbs in Grund und Boden zu spielen.

Anzeige

Die Redaktionen von AUDIO und stereoplay stellen Ihnen die Top 10 der In-Ear-Kopfhörer vor, die in diesem Preissegment nicht nur überzeugt, sondern sich auch als treue Alltagsbegleiter mit Mehrwert empfohlen haben. Die zehn besten In-Ear-Kopfhörer finden Sie in der Bildergalerie.

Bildergalerie Galerie Kopfhörer-Galerie Top 10 In-Ear-Kopfhörer unter 60 Euro In-Ear-Kopfhörer begleiten uns auf Schritt und Tritt - beim Sport, in der Bahn oder am Strand. Sie versorgen uns bei jeder Gelegenheit mit Musik und…

Testsieger: Final Audio Design Adagio II

Pro bassstark

bassstark klingt druckvoll-kernig Contra leicht bedeckter Hochton

Die Japanischen Klangexperten von Final Audio Design schicken mit dem Adagio II einen absoluten Klangpuristen ins Feld. Mögen anderen In Ears mit schickerem Design, oder breiterer Funktionalität aufwarten, der Adagio II brilliert mit feurig-warmer wie beindruckender Klangqualität, die sämtliche Ausstattungsmankos vergessen lässt.

Jetzt kaufen Final Audio Adagio II-CR In-Ear-Kopfhörer cream EUR 44,90

Preis-Leistung-Empfehlung: Brainwavz M5

Pro klingt offen und druckvoll

klingt offen und druckvoll bassstark Contra

Ein absolut unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis bietet der Brainwavz M5. Klanglich in der oberen Liga mitspielend, macht der formschöne und zeitlos daherkommende In-Ear eine absolut stimmige Figur. Verwöhnt mit druckvoll-kerniger Wiedergabe, lässt förmlich die Sonne im Ohr aufgehen.

Jetzt kaufen Brainwavz BWAVZ-M5BK In-Ear Kopfhörer schwarz EUR 57,96

Alternative: JVC HA-FRD60

Pro klingt direkt

klingt direkt guter Bass Contra etwas hell und leicht zischelig

Den Entwicklern von JVC schien kein Aufwand groß genug zu sein: So kommen im HA-FRD60 Carbon-Membranen mit einer nicht näher benannten Nanotechnologie zum Einsatz. Der JVC wirkt nicht nur edel, sondern könnte rein optisch auch in deutlich teurere Gefilde verortet werden. Drei lieferbare Farbausführungen stehen zur Auswahl. Mit einer frischen Darbietung empfiehlt sich der JVC In-Ear-Kopfhörer für Freunde einer direkten, spritzigen Spielweise.

Jetzt kaufen JVC HA-FRD60-R Micro-HD In-Ear-Kopfhörer rot EUR 20,30

AKG N40: In-Ear-Kopfhörer, Produktvideo Quelle: AKG AKG N40: In-Ear-Kopfhörer, Produktvideo

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier In-Ear-Kopfhörer im Test Seit Jahren dominieren zwei Treibertechnologien den In-Ear-Markt: Balanced Armature (BA) und Elektrodynamik. Was besser klingt, haben wir anhand von…

Kopfhörer NuForce Primo 8 - High-End In-Ear-Kopfhörer NuForce arbeitet in seinem neuen High-End In-Ear-Kopfhörer Primo 8 mit vier Treibern im 3-Wege-Design. Das Konzept soll einen realistischen Bass… Kopfhörer Beyerdynamic präsentiert Tesla-Kopfhörer T 51 i Beyerdynamic stellt mit dem T 51 i den ersten Tesla-Kopfhörer mit Smartphone-Fernbedienung vor. Außerdem erhalten die In-Ear-Kopfhörer der…

In-Ear-Kopfhörer RHA MA600i und MA750i im Test Der RHA MA600i kommt leicht und elegant im Alugehäuse, der RHA MA750i robust in Edelstahl. Was die beiden In-Ear-Kopfhörer klanglich zu bieten haben,… Drahtlose In-Ears Beats stellt drahtlosen In-Ear-Kopfhörer Powerbeats 2… Der neue In-Ear-Kopfhörer Powerbeats 2 Wireless von Beats by Dre bietet drahtlose musikalische Unterstützung fürs Training.