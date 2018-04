Kindle Fire Tablets: Werbefrei gegen Gebühr?

Amazon will auf seinen neuen Tablets Kindle Fire und Kindle Fire HD Werbung einblenden. Nach Protesten soll die Werbung bald abschaltbar sein - gegen eine Gebühr.

Nach den Protesten gegen die von Amazon geplanten Werbeeinblendungen bei seinen Tablets Kindle Fire und Kindle Fire HD, rudert der Onlinehändler jetzt zurück, wie amerikanische Medien (z. B. CNET) melden. Amazon will seine Tablet-Modelle gegen eine Gebühr von den Werbeeinblendungen per Opt-out freischalten. In den USA soll diese Gebühr bei 15 Dollar liegen. Wie teuer sie in Deutschland sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Amazon auf den Tablets sowohl auf dem Bildschirmschoner als auch im unteren Bereich des Startbildschirms personalisierte Werbung einblenden will. Dabei soll es sich um besondere Angebote aus den Kategorien Kindle-Zubehör, E-Books, Apps, Spiele, Musik etc. handeln, wie Amazon beschreibt.

Diese Werbeeinbledungen sind auch Bestandteil der in Deutschland angebotenen Amazon-Tablets, wie aus der offiziellen Online-Beschreibung von Amazon klar hervorgeht.

