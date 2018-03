Android & iPhone

Ist das iPhone an einen Exchange-Server (ab Version 2003) angebunden, können Administratoren unter anderem auch über den webbasierten Exchange-Zugriff (Outlook Web Access) die Daten aus der Ferne löschen und das iPhone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Vorausgesetzt, die Push-Dienste sind in den Einstellmenüs des Smartphones aktiviert, kann der Anwender zudem über seinen Mobile-Me-Account für 79 Euro im Jahr per Internet-Fernzugriff sein verschollenes iPhone suchen, sperren, löschen oder gar dazu bringen, ein Alarmsignal abzugeben.

Die Mitte Mai vorgestellte Android-Version 2.2 soll auch typische Administratoren-Wünsche wie Passwort-Richtlinien und Remote Wipe erfüllen. Ansonsten sind die Anwender auf die entsprechenden Schutzprogramme von Drittanbietern aus dem Android-Software-Markt angewiesen. SMS-Meldungen oder webbasierte Dienste ermöglichen dann die Durchführung eines Remote Wipes oder Remote Locks. Zum Teil müssen die Nutzer dazu über uneingeschränkten Gerätezugriff (Root User) verfügen, der einen nachträglichen Eingriff in die Android-Software erfordert.

