© connect Lesen Sie hier, wie unsere connect-App mit Ihren Daten umgeht.

Vielen Dank, dass Sie unsere App nutzen möchten.

Diese wird Ihnen von der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH (WMP), Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar und unserem Partner der P3 insight GmbH, Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen (P3 insight) kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung der App ist ausschließlich auf Grund dieser Bedingungen zulässig.

Mit der Nutzung der App erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Nutzereingaben, Messwerte aus News, Speed Test und Verbindungstest, sowie Systemparameter erfassen, verwenden und in der P3 Gruppe (Unternehmen die im Konzernverbund mit der P3 Ingenieurgesellschaft mbH verbunden sind) nutzen. Dabei werden keine personenbezogenen Daten erfasst oder Bewegungsprotokolle erstellt. Ihre eigenen Daten bezüglich Speed Test zeigen wir Ihnen innerhalb der App an.

Nutzung unserer App

Sie sind nicht berechtigt die App und ihre Inhalte, Logos oder Grafiken zu verbreiten. Rechtliche Hinweise, die in oder im Zusammenhang mit unseren Diensten angezeigt werden, dürfen nicht entfernt, unkenntlich gemacht oder verändert werden. Wir räumen Ihnen in diesem Zusammenhang ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung an dieser App ein. Mit Einstellung des Dienstes erlischt das Nutzungsrecht. Sie sind nicht berechtigt, die App über die nach Maßgabe dieses Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder es Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere ist es Ihnen nicht gestattet, die App oder Teile davon zu vervielfältigen oder auch zu dekompilieren.

Es steht Ihnen frei, die App nach Belieben weiter zu empfehlen, damit auch andere sich die App aus dem Store herunterladen können. Sie verpflichten sich mit der Nutzung der App, diese nicht in missbräuchlicher Art und Weise zu benutzen. Das bedeutet insbesondere, dass Sie die App und ihre Daten nicht verändern oder manipulieren dürfen. Über das oben beschriebene Nutzungsrecht hinaus erhalten Sie keinerlei Rechte an der App oder sonstige Rechte an unseren Diensten oder an den Inhalten, Logos und Grafiken, zu denen Ihnen durch Zurverfügungstellung der App Zugriff gewährt wird. Vielmehr darf die App nur wie oben beschrieben genutzt werden.

Kosten

Die App wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die übertragenen Daten können je nach Mobilfunkvertrag ggf. Kosten verursachen oder von Ihrem Vertragsvolumen abgezogen werden. Wir versuchen diese Daten so gering wie möglich zu halten.

Haftung

WMP und ihr Partner P3 insight haften nicht dafür, dass die übermittelten Informationen richtig und vollständig sind. Wir haften ebenfalls nicht dafür, sollten Ihnen durch fehlerhafte, unvollständige oder verspätete Übermittlung von Informationen bzw. eine Störung der Anwendung Schaden entstehen. Wir sind bemüht, durch die hinterlegten Server für Download-, Upload-, Ping- und Webseitentests eine möglichst geringe Beeinträchtigung durch äußere Umstände zu erreichen und somit einen optimalen Testablauf zu gewährleisten. Sollte die Anwendung oder die Übermittlung von Daten zu Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der Hard- oder Software führen, so haften wir für diese nur, soweit sie durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit durch uns verursacht wurden. Sie sind verpflichtet, vor Installation und danach jederzeit selbst für eine Sicherung (Backup) der Daten Ihres Telefons zu sorgen.

Obwohl wir uns stets bemühen, die App virenfrei zu halten, garantieren wir keine Virenfreiheit. Sie sind verpflichtet, zu Ihrem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren selbst für angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Virenscanner zu sorgen.

Sie haben keinen Anspruch auf eine ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Anwendung. Wir sind jedoch bemüht, eine höchstmögliche Verfügbarkeit zu erreichen und Störungen schnellstmöglich zu beheben. Darüber hinaus haben wir das Recht, unseren Service vorübergehend oder endgültig einzustellen, auch ohne Sie individuell zu informieren.

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

Unser Service

Wir verändern und optimieren unsere Dienste fortlaufend. So können wir unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessen beispielsweise Funktionen oder Features hinzufügen oder entfernen oder zusätzliche oder neue Beschränkungen für unsere Dienste einführen.

Sie können die Nutzung dieser App jederzeit durch eine Deinstallation beenden, auch wenn wir dies bedauern würden. Mit der Deinstallation der Anwendung wird die Erhebung von Informationen bzw. die Sammlung von Informationen unverzüglich gestoppt.

Zustimmungserklärung

Mit der Nutzung der App akzeptieren Sie die Klauseln der Nutzungsbedingungen und den Regelungen aus der Datenschutzerklärung. Falls Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung nicht zustimmen, können Sie die App auch nicht nutzen.

Datenschutz - Wofür wir einstehen

Wir, die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar und unser Partner die P3 insight GmbH, Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen, sind uns bewusst, dass Ihnen ein besonders sicherer Umgang mit all Ihren personengebundenen Daten äußerst wichtig ist. Wir garantieren Ihnen daher, dass alle Ihre Daten nach den Bestimmungen der maßgeblichen deutschen Gesetzgebung, konkret des Telemediengesetzes (TMG), des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), verarbeitet werden.

Grundsatz

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die Art und den Umfang der gespeicherten Daten zu erhalten. Dazu wenden Sie sich bitte an: WMP-Daten@wekanet.de

Sie können diese Datenschutzerklärung in der App jederzeit abrufen. Sobald Sie die App deinstalliert haben, werden Ihre Daten von Ihrem Gerät gelöscht.

Die von Ihnen gespeicherten Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Erbringung des Dienstes erforderlich sind.

Welche Daten werden erfasst?

Diese App erfasst keine personenbezogenen Daten, sondern nur sogenannte pseudonyme Daten. Das sind Informationen, die nicht direkt mit der Identität des Nutzers in Verbindung gebracht werden - wie z. B. die Art der genutzten Internetverbindung oder die gemessene Geschwindigkeit und Standort.

Es werden auch KEINE inhaltlichen Informationen, wie z. B. Nachrichten oder auch Kennwörter erfasst.

Neben den Messwerten aus den aktiven Tests (Speed Test, Verbindungstest), Ladezeiten von News-Artikeln und den durch Sie eingegebenen Informationen (Ortsangabe, Einstellungen) werden unter anderem Lokalisierungsinformationen und technische Parameter erfasst.

Soweit die App IP-Adressen ausliest, werden diese noch innerhalb der App maskiert, indem das letzte Oktett gelöscht wird. Damit ist eine Zuordnung zu einzelnen Benutzern nicht mehr möglich.

Im Einzelnen werden folgende Daten ausgewertet:

Nutzereingaben (Einstellungen, Speed Test)

Vertragsart (optional unter Einstellungen)

Tarifliches Downloadvolumen (optional unter Einstellungen)

Maximale Geschwindigkeit laut Mobilfunk-Vertrag (optional unter Einstellungen)

Ortklassifizierung (bei Ausführung Speed Test)

Messwerte - aktive Messungen ("Speed Test" bzw. "Verbindungstest")

Download-Speed

Upload-Speed

Paketumlaufzeit (Ping)

Internetverfügbarkeit/Erfolgsrate

Dauer des Downloads

Messwerte - News-Artikel

Dauer des Downloads

Systemparameter

User ID (pseudonyme Zufallszahl)

Funknetzinformationen (z. B. Netzbetreiber, Cell ID, Signalstärke, SSID)

Endgeräteinformationen (z. B. Modell, Betriebssystem)

Lokalisierungsinformationen (z. B. geographische Länge / Breite)

Nutzungsinformationen (z. B. übertragene Datenmenge und Übertragungsart)

Zeitinformationen (z. B. Zeitstempel der Messungen)

Sonstige Systeminformationen (z. B. Batteriestatus, Speicherbelegung)

Versionsinformationen (z. B. App-Build, Datenformate)

Der Speed Test wird nur auf Ihre Interaktion hin ausgelöst. Die regelmäßige Durchführung des Verbindungstests und die Erfassung der System-und Nutzungsinformationen erfolgen im Hintergrund.

Die Funktionalität Verbindungstest ist initial aktiviert. Sie können individuell diese Funktion selbsttätig ausschalten ("opt-out") bzw. auch jederzeit wieder aktivieren.

Weitergabe von Daten

Die gemessenen Daten aus der App und die Bewertungen werden in einer Datenbank gesammelt und dafür genutzt, anonyme Statistiken über die Netzqualität vorzunehmen. Ihre Teilnahme hilft bei der Weiterentwicklung von Telekommunikationsnetzen in Deutschland.

Mit Annahme der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich einverstanden, dass Daten von Ihnen wie in den Datenschutzrichtlinien angegeben, gespeichert und an unseren Partner, die P3 Gruppe, anonymisiert weitergegeben werden dürfen.

Personenbezogene Daten werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben. Die erhobenen pseudonymen Profildaten werden im Rahmen der Auswertung nur innerhalb der P3 Gruppe weitergegeben.

Ihre Daten geben wir ausnahmsweise und nur in gesetzlich geregelten Fällen ausschließlich an Behörden weiter.

Auf Anordnung einer zuständigen Stelle können wir im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. Wir folgen hierbei der gesetzlichen Bestimmung des § 14 Abs.2 Telemediengesetzes.

Auskunftsrecht

Sie haben jederzeit das Recht auf eine kostenlose Auskunft, Berichtigung und Sperrung Ihrer gespeicherten Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte schriftlich an uns. Ihnen steht auch unser Datenschutzbeauftragter unter der E-Mail Adresse WMP-Daten@wekanet.de zur Verfügung.

Opt-out

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Anwendung zu deinstallieren. Mit der Deinstallation der Anwendung wird die Erhebung von Informationen bzw. die Sammlung von Informationen unverzüglich gestoppt.

Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

WMP und Ihr Partner P3 insight behalten sich vor, die Nutzungsbedingungen zu aktualisieren.

