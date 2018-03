© Archiv Die neuen iPad-Angreifer

Während Unternehmen wie Samsung bereits die zweite Generation ihrer Flachrechner vorstellen, beleben neue Hersteller wie Sony den boomenden Markt mit pfiffigen Produktideen. Einen Innovationspreis verdient dabei das Tablet P, das aus zwei Touchscreens besteht, die sich zusammenklappen lassen. Alle Modelle laufen mit dem Google-System Android, das von den Herstellern mit eigenen Oberflächen und Diensten erweitert wurde.

Der chinesische Computerriese Lenovo hat mit seinem Think Pad Tablet vor allem professionelle Nutzer im Visier, dazu sind neben Business-Software wie der Dokumentenverarbeitung Data Viz Documents auch Applikationen für Videokonferenzen und die Verschlüsselung von Inhalten installiert. Ein kapazitiver Eingabestift für handschriftliche Notizen ist ebenfalls mit an Bord, sie können sogar auf Wunsch nachträglich digitalisiert werden.

Archos setzt dagegen voll auf den Consumer-Markt. Die Käufer eines Iconia A100 finden etwa vier spezielle Widgets, die ohne Umwege zu Spielen, elektronischen Büchern und Sozialnetzwerken führen. Mehr zu den neuen Tablets und ihren Sonderfunktionen lesen Sie hier:

