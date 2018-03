Die schönsten Liebeslieder zum Valentinstag

© Undine Aust - fotolia.com Songs zum Valentinstag

Er ist seit Jahren als Erfindung der Blumen- und Süßwarenindustrie verschrien, als reine Geldmache ohne jeden romantischen Hintergrund. Und dennoch begehen seit vielen Jahren Menschen aus Deutschland und aller Welt am 14. Februar den Valentinstag als Tag der Liebe und der Verliebten. Blumen, Gedichte oder andere kleine Geschenke sind neben lieben Worten an diesem Tag der ideale Liebesbeweis.

Doch was wäre ein romantischer Abend zu zweit ohne die passende Musik? Gerade am Valentinstag, dem Tag, an dem die Liebe zählt, soll alles perfekt sein. Egal ob beim Candlelight-Dinner oder dem Abendessen daheim: Erst die richtige akustische Untermalung mit Lovesongs sorgt für das Tüpfelchen auf dem i.

Wir haben unsere Musikarchive geöffnet und die schönsten Liebeslieder für Sie gesammelt. In unserer speziell zum Valentinstag angelegten Playlist "Die schönsten Liebeslieder" bei Spotify finden Sie Klassiker wie "I Will Always Love You" von Whitney Houston und "Your Song" von Elton John genauso wie gefühlvolle Balladen von deutschen Künstlern, etwa von Selig "Ohne Dich" oder den Rosenstolz-Klassiker "Liebe ist alles". Bei dieser rund zweistündigen Auswahl mit 24 Lovesongs findet sicher jeder sein persönliches Lieblings-Liebeslied.

Wer jedoch für den Ausklang des Valentinstags eher einen kuscheligen Filmabend auf der Couch geplant hat, findet hier eine Auswahl romantischer Liebesfilme. Doch Vorsicht: Auch hier gibt es die geballte Ladung Liebe und Gefühl!

Die schönsten Liebeslieder

