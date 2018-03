Dieses Outdoor-Kino ist deluxe Interview mit Jan Wagner

Was war Ihre erste Reaktion auf den Wunsch nach einem Outdoor-Kino?

So etwas ist nicht alltäglich. Doch jedes Projekt ist individuell, und wir haben bisher noch fast jede Idee umsetzen können. Vor allem haben wir uns auf die Herausforderung gefreut. Glücklicherweise hat man uns bereits zu einer sehr frühen Phase der Planung involviert, sodass wir unsere Ideen von Anfang an einbringen und mit den Architekten, dem Elektroplaner und den anderen Beteiligten abstimmen konnten. Dann ist eigentlich so ziemlich alles machbar, nur wenn man später zu einem Projekt stößt, wird es schwierig.

Welche Herausforderung war die größte bei diesem Projekt?

Da ist zum einen sicherlich die rein technische Herausforderung zu nennen, einen ausreichend lichtstarken Projektor zu finden und ihn dauerhaft wetterfest zu installieren. Zum anderen sollte ein komplettes Surround-System möglichst unsichtbar im Terrassenbereich untergebracht werden; das war auch nicht ganz leicht. Mit dem Ergebnis sind wir deshalb aber umso mehr zufrieden.

Wie sind Sie bei der Auswahl der einzelnen Komponenten vorgegangen?

Das lief wie bei den meisten Projekten: Der Kunde nannte uns seine Wünsche, und wir haben überlegt, wie und womit man das am besten umsetzen kann. In technischer Hinsicht hat der Bauherr uns völlig vertraut, bei der Steuerung überzeugte ihn das einfache Bedienkonzept von Control4, und alle sichtbaren Komponenten wie Lautsprecher etc. haben wir gemeinsam mit den Architekten unter ander

