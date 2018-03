Noch mehr Processing Units ...

Besonders von sich reden gemacht hat hier der NVidia-Tegra-2-Chip, der neben zwei modernen ARM-Cortex-A9-Kernen auch eine GeForce-GPU enthält, die in mancher Hinsicht der Leistung einer PSP Paroli bieten soll.

© Archiv Im Smartphone ist der Prozessor nur eine Komponente unter vielen, doch kommt ihm eine zentrale Rolle zu.

Moderne Betriebssysteme nutzen ihre speziellen Grafikfähigkeiten auch, um die Benutzeroberfläche des Betriebssystems zu beschleunigen. Das könnte eine Erklärung sein, warum sich das alte Windows Mobile, das von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machte, immer viel träger anfühlte als moderne Betriebssysteme wie iOS, Android und nun auch Windows Phone 7.

... und noch weniger Verbrauch

Neben der Erhöhung der Anzahl der Rechenkerne und dem Einsatz leistungsfähiger GPUs erfordert die Entwicklung von Smartphone-Prozessoren auch viel Feinarbeit. Diese Kunstfertigkeit hat Qualcomm über den Erfolg der Snapdragon-Chips bewiesen und setzt sie mit der nun kommenden Generation fort. In ihr arbeiten neben einer wohl sehr leistungsfähigen GPU zwei selbst entwickelte, ARM-v7-kompatible Rechenkerne.

Im Gegensatz zum ARM-Konzept können diese getrennt in Takt und Betriebsspannung an die Leistungserfordernisse angepasst werden, das bringt zusätzliche Energiesparmöglichkeiten. Im Gegensatz zu den erfolgreichen Vorgängern sind bei der neuesten Snapdragon-Generation die Schaltungsstrukturen von 65 auf 45 Nanometer geschrumpft. Über kleinere Strukturen fließt auch weniger Strom, was ein weiteres Einsparpotenzial von rund 30 Prozent bringen dürfte.

© Archiv Nvidia integriert neben zwei Rechenkernen viele Zusatzkomponenten in den Tegra-2-Prozessor.

Zudem integriert Qualcomm große Teile der sonst noch für ein Smartphone benötigten Komponenten in seine als System-on-a-Chip (SoC) bezeichneten Snapdragons. Dadurch kann mit weniger Aufwand das Energiemanagement betrieben werden.

Einzelne Schaltungsteile werden auch nur für eine Millionstel Sekunde abgeschaltet, um den Verbrauch zu senken. Hier steckt das Know-how, dank dem künftige Smartphones trotz gewaltig gestiegener Möglichkeiten nicht öfter Strom tanken müssen.

Trotz schwerer Vergleichbarkeit wird einem Snapdragon Dual-Core-Prozessor etwa die Rechenleistung einer Intel-Atom-CPU und die 3-D-Grafikleistung einer Sony PSP nachgesagt.

Kein Wunder, dass Microsoft Windows 8 auch in einer Version für ARM-kompatible Prozessoren angekündigt hat. Da bleibt es abzuwarten ob es Intel mit der auf Smartphones optimierten Atom-Variante Medfield endlich gelingt, im Bereich hochklassiger Mobiltelefone Fuß zu fassen.

