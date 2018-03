ProCamera iPhone-App im Test

© Weka ProCamera App

ProCamera rückt das iPhone funktional in die Nähe einer Kompaktkamera. Natürlich kann die App die optischen Beschränkungen der iPhone-Technik nicht aufheben, aber sie erweitert die Einsatzmöglichkeiten und Ihren Gestaltungsspielraum enorm.

Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Funktionen stehen auf allen iPhones zur Verfügung. Welches iPhone welche Funktionen bietet, zeigt die Tabelle unten auf der ProCamera-Website.

Funktionen: Serienaufnahmen und Selbstauslöser

Auch mit ProCamera können Sie Fotos schnell aufnehmen, indem Sie die App starten und auf den Auslöser drücken. Außerdem bietet die App einen RapiFire-Modus, der Serienaufnahmen auch abseits des iPhone 5S erlaubt.

Apple iPhone 5s: Die Kamera im Test

Gleich neben dem normalen Auslöser sitzt der Sekunden-Auslöser. Ihn können Sie als Selbstauslöser verwenden, wobei sich die Zeitspanne in den Einstellungen festlegen lässt.

Alternativ belegen Sie diesen Knopf mit der AntiShake-Funktion. Sie verzögert das Auslösen bis zu dem Moment, in dem das iPhone absolut ruhig gehalten wird. Das verhindert verwackelte Bilder, ist aber für Aufnahmen, bei denen es auf den richtigen Moment ankommt, gegebenenfalls zu langsam.

Belichtungs- und Fokuspunkt können Sie in ProCamera setzen, auch getrennt voneinander. Dazu tippen Sie erst die Stelle an, die Sie fokussieren möchten, und ziehen anschließend den Belichtungspunkt an die gewünschte Stelle. Halten Sie einen der Punkte einen Augenblick lang gedrückt, wird er verriegelt.

Einstellungen: Weißabgleich und Belichtungszeit

Viele Funktionen versteckt ProCamera zunächst in einem Panel, das Sie über den Knopf rechts in der Menüleiste öffnen. Hier können Sie zum Beispiel unterschiedliche Gitterlinien, das Histogramm, die Weißabgleichverriegelung, die gerade gewählte Belichtungszeit und den ISO-Wert in das Bild einblenden.

Fotobuch-App: Cewe Fotowelt im Test

Apropos Belichtung: Wenn Sie den Nachtmodus von ProCamera aktivieren, können Sie die Belichtungszeit manuell auf 1/8, 1/4, 1/2 oder eine ganze Sekunde setzen. Das sorgt für mehr Licht, erfordert aber spätestens ab der halben Sekunde ein Stativ oder eine andere, feste Halterung.

Auch der Tiltmeter und die Einstellung für das Seitenverhältnis stecken im Panel. Das Tiltmeter blendet eine digitale Wasserwaage ein, welche die zum Beispiel bei Architekturfotos wichtige, perfekte Ausrichtung des iPhones erlaubt.

Das Seitenverhältnis stellt die Optionen 4:3, 3:2, 16:9, 3:1, das durch Instagram populär gewordene, quadratische 1:1 und ein am Goldenen Schnitt ausgerichtetes Format zur Verfügung.

Bearbeitungsfunktionen: Zuschneiden, vergrößern, drehen

ProCamera bringt eine Reihe von Bearbeitungsfunktionen mit, die Ihnen die nachträgliche Optimierung und Gestaltung Ihrer Aufnahmen erlauben. Zum Funktionsumfang zählen die üblichen Regler für Kontrast, Belichtung und Schärfe, deren Stärke Sie durch Wischen nach oben bzw. unten anpassen.

Außerdem lassen sich Fotos zuschneiden, vergrößern und drehen. Einige voreingestellte Seitenverhältnisse erleichtern diese Arbeit.

Die meisten Einstellungen zeigt ProCamera erst, wenn Sie oben rechts auf "Mehr" gedrückt haben. Dann können Sie sogar den Grad der JPEG-Komprimierung und die EXIF-Copyright-Daten selbst festlegen.

Die besten Foto- und Kamera-Apps

Standardmäßig speichert ProCamera Aufnahmen in den iOS-Fotos. Das Löschen von Fotos gestaltet sich dadurch aber umständlich, denn es ist nur über die Fotos-App möglich.

Um das zu umgehen, können Sie die Lightbox aktivieren. Das ist ein Zwischenspeicher für Fotos, den ProCamera selbst verwaltet. Allerdings hat auch das seine Nachteile: Die Bilder werden beim Löschen der App mitgelöscht. Damit Aufnahmen im Fotostream erscheinen, müssen Sie sie aus der Lightbox heraus exportieren.

