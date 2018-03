Das sind die Top-Smartphones im Herbst

© Archiv

Das nennt man Saure-Gurken-Zeit: Nachdem die Hersteller im Februar auf dem Mobile World Congress in Barcelona die Smartphone-Highlights für die erste Jahreshälfte 2011 präsentiert hatten, wude es danach - zumindest in Sachen Hardware - etwas ruhiger auf dem sonst so agilen Mobilfunkmarkt. Erst Anffang September mit der Internationalen Funkaustellung in Berlin wurden einige Produktneuheiten zu Tage gefördert.

Ob nun Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG oder Sony Ericsson: Von den renommierten Herstellern hat sich niemand lumpen lassen - auch Blackberry-Bauer RIM versorgte Fachpresse und Besucher mit neuen Modellen. Der aktuelle Smartphone-Trend: größerer Bildschirm, schnellerer Prozessor! Das Samsung Galaxy Note etwa verwischt die Grenzen zwischen Smartphone und Tablet, kommt mit einem gigantischen 5,3-Zoll-Touchscreen, kapazitivem Eingabestift und 1,4-Gigahertz-Dual-Core-Prozessor. Dann ist da noch das HTC Titan mit einer 4,7 Zoll großen Anzeige und einem mit 1,5 Gigahertz taktenden Einzelkern-Chipsatz. Das Credo: Viel hilft viel. Ob das reicht, um Apples neuem Top-Smartphone iPhone 4S Paroli zu bieten? Wir haben genauer hingeschaut:

