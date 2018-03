So funktioniert Google Now

Google Now ist der persönliche Assistent, der auf Smartphones und Tablets Informationen genau dann liefern soll, wenn Sie diese benötigen. Wir haben uns die Funktion, die sowohl unter Android als auch iOS zur Verfügung steht, angesehen und zeigen, wie und wie gut Google Now funktioniert.

Das Funktionsprinzip von Google Now ist simpel - und ein klein wenig unheimlich: Google wertet alle Informationen aus, die Sie bei der Suche im Web und in den diversen Google-Diensten hinterlassen. Suchen Sie nach einem Restaurant, dann erfährt Google Now davon ebenso wie von Terminen in Ihrem Google Kalender und im Google Mail Postfach eingehenden Nachrichten, zum Beispiel Buchungs- und Versandbestätigungen.

Anhand dieser Informationen erstellt Google kleine Karten, die unter dem Eingabefeld der Websuche angezeigt werden. Eine Karte zeigt zum Beispiel das Wetter am aktuellen Aufenthaltsort, eine weitere den nächsten Termin samt Google Maps Routenplanung, eine dritte den Kurs der zuletzt nachgeschlagenen Aktie. Wie das in der Praxis aussieht zeigen wir Ihnen in der Bilderstrecke.

Unter Android ist Google Now seit Version 4.1 "Jelly Bean" fester Bestandteil des Betriebssystems. Auf iPhones und iPads gehört Now zur Google-App, die Sie gratis aus dem App Store herunterladen können.

Unter iOS ausgereifter

Unter iOS ist Google Now derzeit ausgereifter als unter Android. Deswegen haben wir den Großteil der Bildschirmfotos in der Google-App auf dem iPad aufgenommen.

Das Prinzip von Google Now ist aber auf beiden Plattformen das selbe. Unterhalb des Suchfelds erscheinen verschiedene Karten mit individuellen Informationen, die Google anhand Ihres Suchprofils und Ihrer bei Kalender, Google Mail etc. hinterlassenen Daten zusammenstellt.

