So senken Sie den Stromverbrauch beim iPhone

Die schwache Ausdauer ist eines der letzten großen Ärgernisse aktueller Smartphones. Mit dem iPhone 4S kommt man gerade einmal einen Tag über die Runden, wer zwei Tage ohne Steckdose auskommt, hat es kaum benutzt. Die Akkutechnologie hält mit der wachsenden Funktionsvielfalt und den immer größeren Displays einfach nicht mit. Dabei ist Apples iPhone keine Ausnahme.

Doch mit ein paar Tipps und Tricks können Sie den großen Stromfressern auf den Leib rücken.Wir zeigen, wie das beim iPhone mit iOS 5 funktioniert. Wenn Sie alle Tipps befolgen, holen Sie locker einen Tag mehr damit heraus.

Allerdings müssen Sie dann auch mit einer eingeschränkten Funktionalität leben. Deshalb gilt: Nicht jeder Schritt ist in jeder Situation sinnvoll. Sie müssen selbst entscheiden, auf was Sie in welcher Situation verzichten können.

