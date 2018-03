Top-Handys im Vorgänger-Check

© Hersteller

Sobald es wärmer wird, kommt auch Bewegung in den Handy-Markt. Die Hersteller rüsten für die neue Saison 2012 und fluten den Markt mit einer Vielzahl von Modellen. Das HTC-Flaggschiff One X steht genauso in den Startlöchern wie das Lumia 900 oder das Xperia S. Auch im unteren Preissegment wird es turbulent. Samsung will etwa mit dem Star 3 an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen und mit dem Ace 2 Smartphone-Einsteiger anlocken.Bei so vielen Neuvorstellungen stellt sich natürlich die Frage, welches Modell das richtige ist. Denn vor allem die Top-Produkte sind sehr teuer und wer nicht zu denen gehört, die immer die modernste Technik in der Tasche herumtragen müssen, sollte sich genau überlegen, ob es sich lohnt, so viel Geld in ein Smartphone zu investieren. Vor allem weil die Produktzyklen immer kürzer werden und die Hersteller ein Gerät nach dem anderen rauswerfen. Manchmal löst der Nachfolger ein Modell ab, das gerade einmal 5 Monate auf dem Markt ist, technisch noch lange nicht zum Alteisen gehört - und stark im Preis gefallen ist. Vielleicht sollte man lieber den Vorgänger kaufen und ein paar Hundert Euro sparen?

Diese Handys kommen im August '14.

Genau hier setzen wir an. Wir haben uns zusammen mit dem Preisvergleichsportal guenstiger.de die aktuellen Neuvorstellungen angeschaut und sie mit den Vorgängern verglichen. Mit Blick auf den Preis und die gebotene Ausstattung sagen wir Ihnen, ob es sich lohnt, mehr zu investieren oder ob das ältere Modell vielleicht doch die bessere Wahl ist:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Kauftipps Top-Handys im Vergleich mit dem Vorgänger Der Handy-Frühling naht! In den kommenden Wochen erneuern die Hersteller ihre Produktlinien und werfen eine ganze Reihe von Top-Handys auf den Markt.…

Anzeige

Mehr zum Thema Akku-Tipps: Batterie-Laufzeit verbessern Irrtümer und wichtige Tipps bei der Akkupflege Wie pflegt man eine Handy-Akku? connect klärt die häufigsten Irrtümer auf und verrät die drei entscheidenden Tipps zur Akkupflege.

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. iPhone-Speicher voll? So erweitern Sie den iPhone-Speicher Ihr iPhone ist voll? Kein Problem: Mit diesen 7 Tipps schaffen Sie mehr Speicherplatz auf iPhone und iPad.

iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe. Ortungsdienste auf Smartphones Handy orten - so geht's Welche Möglichkeiten gibt es, ein Handy zu orten? Was ist erlaubt? Worauf müssen Sie beim Orten des Smartphones achten?