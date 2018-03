Das Alcatel One Touch Scribe HD kommt mit 5-Zoll-Display und runder Ausstattung und hinterlässt im Praxistest einen soliden Eindruck.

© Alcatel Alcatel One Touch Scribe HD

Alcatel One Touch Scribe HD: Erster Eindruck

Auch Alcatel springt auf den Trend zum 5-Zoll-Smartphone auf und bringt mit dem One Touch Scribe HD ein interessantes Modell auf den Markt. Dieses Smartphone sieht erstens gut aus und ist zweitens auch vernünftig verarbeitet.

Die Benutzeroberfläche des Scribe HD entspricht hauptsächlich der nativen Android- 4.1-Optik und wurde nur dezent verändert. Potent zeigt sich der Quad-Core-Prozessor: Im ersten Check waren beim Alcatel weder Ruckeln noch ähnlich unliebsame Eigenschaften zu bemerken. Enttäuschend fällt jedoch der Blick auf den Speicher aus, der für den Nutzer verfügbar ist, denn mit gerade einmal knappen 2 GB lockt man heutzutage keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor.

Top 10: Die besten Smartphones bis 200 Euro

Ansonsten hat das Alcatel One Touch Scribe HD alle relevanten Ausstattungsmerkmale eines Smartphones dieser Klasse an Bord. Lediglich der Datenturbo LTE wird vermisst. Zu einem späteren Zeitpunkt will Alcatel auch noch eine Dual-SIM-Version auf den Markt bringen, das Scribe HD D. Ob sich der abgebildete Bedienstift im Lieferumfang befindet, war bei Redaktionsschluss noch offen. Im flachen Gehäuse des Scribe HD findet das gute Stück aber auf keinen Fall Platz.

Alcatel One Touch Scribe HD: Ausstattung

+ auch als Dual-SIM-Variante geplant+ schnelles Internet per HSPA++ erweiterbarer Speicher- kleiner interner Speicher

Alcatel One Touch Scribe HD: Bedienung

+ großer Touchscreen in HD-Auflösung+ gute Performance+ ordentliche Verarbeitung- fest verbauter Akku

Alcatel One Touch Scribe HD: Lohnt sich das Warten

Wann und zu welchem Preis das Scribe HD in Deutschland verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Häufig bringt Alcatel seine Geräte unter fremdem Namen auf den Markt, so stammen beispielsweise das Base Lutea 3 und das Base Lutea Varia von Alcatel.

Technische Daten

Maße: 144 x 75 x 9 mm

Gewicht: 135 g

Display: 5 Zoll ISP-Display, Auflösung: 1280 x 720 Pixel

Prozessor: 1,2 Gigahertz Quadcore-Prozessor

Plattform: Android 4.1 (Jelly Bean)

Speicher: 2 GB intern, erweiterbar

Akku: 2.500 mAh

