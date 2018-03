Naim steht im Ruf, ihre Komponenten würden nur in einer Naim-Kette optimal klingen. Verdient ihr neuer Einsteigerplayer CD 5i für 1300 Euro auch solo eine Empfehlung?

CD-Player Naim CD 5i Datenblatt

© Archiv CD-Player Naim CD 5i

Die Serie 5 der britischen Naim bekommt Zuwachs. Der brandneue CD 5i (mit 1300 Euro Naims preiswertester Player) unterscheidet sich äußerlich nur durch eine Winzigkeit vom 2/04 getesteteten CD 5 beziehungsweise vom 8/04 getesteten CD 5i: Das i in der Typenbezeichnung ist kursiv.

© Julian Bauer Die gesamte Digitalsignal-Verarbeitung findet sich in der Lade unterhalb der CD. Die Analogsignale verarbeitet eine Platine in der Nähe der Ausgangsbuchsen.

Geblieben ist die DIN-Buchse - nach Ansicht der Briten die beste Verbindung innerhalb der Kette und somit klanglich unverzichtbar. In der Tat bietet sie handfeste Vorteile: einen zentralen Massepunkt und knackfreies Umstöpseln, weil die signalführenden Pins gleichzeitig mit der Masse kontaktieren. Um den CD 5i trotzdem jedermann schmackhaft zu machen, besitzt er zusätzlich Cinchbuchsen.

Auf einen Digitalausgang verzichtete Naim wie beim CD 5i weiterhin: Er könnte ja den Klang verschlechtern. Getreu dem Motto "kurze Wege, sauberer Strom" verarbeitet auch der Neuling das Digitalsignal komplett in dem Schwenkarm unter dem Antrieb. Ein opulenter Ringkerntrafo mit eigenen Wicklungen für die Digital- und die Analogsektion versorgt den Spieler mit Strom.

Neu im CD 5i: Nach ausgiebigen Hörtests implantierten die Briten einen aktuellen Konverterbaustein der britischen Wolfson. Dessen höhere Genauigkeit bedingt aber eine pieksaubere Stromversorgung. Naim dockt jetzt den D/A-Wandler an das für die Digitalabteilung zuständige Netzteil an; eine optimierte Masseführung soll die Umgebung des Wandlers sauberhalten.

Beim Hörtest waren die Unterschiede deutlich: Agierte der alte CD 5i in vielschichtigen Abschnitten etwas angestrengt, trennte der CD 5i auch in lautesten Passagen Schlagzeug, Bass und Gesang säuberlich. Höhen verlieh er mehr Strahlkraft. Dabei ließ der CD 5i aber immer eine Art von gnädiger Milde walten, die eher zu liebevoll zarter denn preußisch zackiger Tongebung führte. Wer stressfrei Musik genießen will, wird die Tugenden des Naim-Neulings nicht missen wollen. Auch solo.

Naim Audio CD 5i MKII

Hersteller Naim Audio Preis 1300.00 € Wertung 58.0 Punkte Testverfahren 1.0

