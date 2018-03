Harman / Kardon AVR-255

Das spürt man schon am Gewicht: 14 Kilo sind für einen 600-Euro-Receiver ungewöhnlich wuchtig. Der AVR-255 verdankt sein Gewicht in erster Linie einem wuchtigen Netztrafo, dessen Kupferwindungen, unterstützt durch ebenfalls reichlich dimensionierte Sieb-Kondensatoren, auf klassischem Wege üppige Stromreserven für die Endstufen bereithalten. Letztere sind nach bewährtem Rezept mit soliden Einzeltransistoren gestrickt - 14 an der Zahl, denn wie alle Kandidaten bietet der Harman eine komplette Siebenkanal-Endstufe.

Der Harman punktet nicht nur mit zweizeiliger, abschaltbarer und nur bei Bedarf weich ein- und ausdimmender Punktmatrix-Schönschrift. Auf dem Bildschirm legt er mit einstellbarer Transparenz und voller HD-Auflösung ein derart prachtvolles Menü über den laufenden Film, dass man meint, es stamme von der eingelegten Blu-ray Disc. Dieses Interface ist auf unterschiedliche Sprachen einstellbar und sehr hilfreich; etwa, wenn es bei der Zuweisung von Anschlüssen Fotos der jeweiligen Buchsen einblendet.

Generiert wird das edle GUI in einem teuren "Torino"-Chip von Faroudja, der auch bei der Umrechnung analoger Videosignale in HDMI in diesem Vergleich ungeschlagen bleibt: Die auf HD (bis 1080p) aufgeblasenen Bilder sind scharf, dabei dennoch ruhig, und bleiben auch mit schwierigen DVDs weitgehend frei von unerwünschter Stufenbildung und ausgefransten Kanten. Farbe, Helligkeit, Kontrast plus verschiedene Filter, zum Beispiel gegen MPEG-Rauschen und bei Composite-Video auftretende "CrossColour"-Farbsäume, lassen sich dabei auf Wunsch für jeden Eingang einzeln einstellen.

Selbst auf bereits per HDMI ankommendes Material setzt der 255 seinen Torino an - eine Besonderheit, die gelegentlich, etwa im Zusammenspiel mit skaliertechnisch minderbegabten Set-Top-Boxen, wertvoll ist, hier jedoch auch einen kleinen Nachteil mit sich bringt: Der Faroudja-Chip bleibt auch dann im HDMI-Signalweg, wenn das Bild-Tuning auf "Off" steht. Puristen würden sich zumindest für die Blu-ray Disc, bei der es meist nichts zu verbessern gibt, eine echte Umgehung wünschen.