Kopfhörer Philips SHL 9500 Datenblatt

© Archiv

So klein er auch sein mag, er kann richtig laut - an der Anlage daheim wie am Porti. Vorsicht also beim ersten Anstöpseln. Auffallend ist die satte Tiefton-Wiedergabe: Bassgitarren sind deutlich erkennbar, man kann sogar mit den Füßen im Basstakt wippen. Die Höhen wirken überbrillant abgestimmt und tönen schon fast zu intensiv. Dazwischen fehlen dem Hörer etwas die Mitten, was ihm einen leicht aggressiven Touch gibt - nichts für bassarme Player, die dann schnell nerven können. Durch den eher geschlossenen Aufbau sitzt der Philips fest auf den Ohren - große Lauscher könnten allerdings Mühe haben, unter den Schaumstoff-Muscheln Platz zu finden. Ein Vorteil der dieser Bauweise: Sitznachbarn in der S-Bahn werden nicht mit dem eigenen Musikgeschmack konfrontiert.

Anzeige

Philips SHL 9500

Hersteller Philips Preis 40.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Im Test: Sport-Kopfhörer Philips O'Neill the Stretch Der Philips O'Neill The Stretch ist ein Sportler durch und durch. Sein dynamischer, kraftvoller Klang und außerordentlich stabile Verarbeitung können…

Testbericht Test: Kopfhörer Philips O'Neil The Snug Der auffällige, stylische Hörer sitzt bequem, hat eine Kabel-Zugentlastung und klingt angenehm entspannt und Bassstark. Testbericht Philips Fidelio X1 im Test Philips präsentiert den X1. Der Kopfhörer soll das neue Zugpferd der Fidelio-Reihe werden. Kann der HiFi-Hörer aber auch klanglich überzeugen? Das…

Kopfhörer Philips Fidelio X1 im Test Klasse Verarbeitung und moderne Detaillösungen sorgen beim Philips Fidelio X1 für audiophilen Wohlfühlklang. Der On-Ear-Kopfhörer im Test. On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 im Test Philips spendiert seinem ersten Kopfhörer Fidelio X1 einen Nachfolger. Audio hat den offen konstruierten On-Ear-Kopfhörer Philips Fidelio X2 getestet.…