Die Profile 918 von Focal (2800 Euro) geriet nur 16 Zentimeter niedriger als die Cabasse und wirkt dennoch ungleich zierlicher. Der ebenfalls in Frankreich ansässige Hersteller spielt geschickt mit Rundungen und Farbkontrasten; die visuelle Harmonie ist beachtlich.

Lautsprecher Focal Profile 918 Datenblatt

© Archiv Focal Profile 918

Dass knappe Volumina keineswegs zu Lasten der Bass-Performance gehen müssen, zeigen die Messungen: 38 Hertz kitzelt Focal aus der zierlichen Statue - der zweitbeste Wert nach der halbaktiven Audio Pro.

© Julian Bauer Der Hochtöner wird vom Spannrahmen (rechts) ausgespart. Eine kleine Gitterhaube (hier nicht abgebildet) schützt ihn vor Grapschern.

Schaltungstechnisch handelt es sich um eine Zweieinhalbwege-Box. Zwei 17er mit Sandwich-Membranen und leicht unterschiedlichen Schwingsystemen arbeiten unterhalb 180 Hertz synchron, das weite Feld bis zum Hochtöner (Focal-typisch eine Inverskalotte, Einsatz ab 2600 Hertz) beackert nur der obere.

Die reizvollen Rundungen des Gehäuses haben einen angenehmen Nebeneffekt: Das Gehäuse ist besonders steif und speichert extrem wenig Energie, der Anwender hört weniger Gehäuserumoren und hat mehr von seiner Anlage.

Der Focal war eine klangliche Ambivalenz fremd, doch so ganz glücklich wurden die Tester auch mit der zweiten Französin im Feld nicht. Bei aller Präzision und Ausgewogenheit - den positiven Eigenschaften der Profile 918 - wollte der emotionale Funke nicht so recht überspringen. Grund war eine gewisse Kantigkeit und Kühle. Immerhin glänzte die 918 mit einem schlackenlos-trockenen Oberbass, eine Wohltat in dröhngefährdeten Räumen.

Focal Profile 918

Hersteller Focal Preis 2800.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

