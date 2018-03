Lautsprecher-Kabel WireWorld Equinox 6 Datenblatt

Bei oberflächlicher Betrachtung sieht es so aus, als habe WireWorld-Chef David Salz einfach dem Oasis 6 (10/08) einen grauen PVC-Mantel verpasst und es in Equinox 6 umbenannt. Doch dem ist nicht so, denn der teurere Bruder besitzt zwar den gleichen Aufbau - vier PE-isolierte Leiter mit jeweils 18 Drähten, die aufeinander liegen und sich in PVC winden -, doch bemerkenswerter Weise sind die verwendeten Drähtchen mit 0,35 mm statt 0,4 mm zarter. Das führt beim Equinox 6 zu einem Querschnitt von 3,5 mm2, während das Oasis 6 stolze 4,6 mm2 besitzt.

© Archiv Das WireWorld bietet bei niedrigem Widerstand (10,3 mOhm/m) eine sehr geringe Induktivität (170 nH/m) bei moderater Kapazität.

Teurer macht aber das Equinox 6 ein reineres Kupfer, dem vor allem Zink und Eisen fehlen sollen und das zudem im langsamen Stranggussverfahren nach Ohno hergestellt ist. Dabei hat Salz anscheinend noch eine Fertigungs-Finesse entdeckt - die er natürlich nicht preisgeben will, die ein noch homogeneres Material ermöglicht.

Im Hörraum waren wir dann sehr gespannt, ob das andere Material wirklich Vorteile bringt oder ob der kleinere Querschnitt zu Nachteilen führt. Doch das Equinox 6 zerstreute schnell alle Zweifel. Es klang nicht nur homogener und feinnerviger als das Oasis 6, das ein etwas gröber gerastertes Klangbild präsentierte, und versah Höhen mit weniger Zischlauten.

Auch feine musikalische Phrasierungen arbeitete das Equinox 6 deutlicher heraus; Tutti-Stellen wirkten unverkrampfter und klarer durchhörbar. So sorgte es für noch etwas mehr Eleganz und Fluss als das Goldkabel Matrix, das jedoch ein stattlicheres Fundament baute. Punktegleichstand, aber eben ein anderer Klangtuningcharakter.

