Lenovo Moto G4 Play im Test

© Lenovo Das Moto G4 Play bietet ein abnehmbares Backcover und einen wechselbaren Akku – Tugenden, die heute selten zu finden sind.

Jetzt kaufen EUR 127,99 Pro griffiges Gehäuse

griffiges Gehäuse helles Display

helles Display einfache Bedienung

einfache Bedienung hervorragende Sende- und Empfangseigenschaften

hervorragende Sende- und Empfangseigenschaften sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer Dual-SIM-Funktion

Dual-SIM-Funktion Wechselakku

Wechselakku 10,5 GB freier Nutzerspeicher

10,5 GB freier Nutzerspeicher Wechselspeicherslot

Wechselspeicherslot günstiger Preis Contra einfache Materialien

einfache Materialien wenig potente Hardware

wenig potente Hardware kein NFC und ac-WLAN

kein NFC und ac-WLAN dröge Benutzeroberfläche Fazit connect-Testurteil: gut (416 von 500 Punkten) 83,2%

Anzeige

Mit den Moto-G4-Modellen​ hat Lenovo interessante Smartphones und Phablets für Ein- und Aufsteiger im Angebot. Das zum Test angetretene G4 Play bildet dabei den Einstieg.​

Nett, aber ohne eigene Identität

Für eine Preisempfehlung von nur 159 Euro erhält der Käufer mit dem G4 Play ein optisch eher unscheinbares, aber fehlerfrei verarbeitetes Modell in Schwarz oder Weiß. Mit seiner fein stukturierten und matten Kunststoffrückseite liegt das Lenovo gut und rutschhemmend​ in der Hand. Dank des abnehmbaren Backcovers kann der Nutzer beim Moto G4 Play den Akku zudem selbstständig tauschen.

Die 5 Zoll große Anzeige bietet wie in dieser Preisklasse üblich nur HD-Auflösung, aber eine recht hohe Strahlkraft von 425 cd/m2. Die Inhalte werden ordentlich in Szene gesetzt. Leider ist die Displayabdeckung etwas dünn geraten und die Anzeige offenbart bereits bei mäßigem Druck unschöne Moirés, was im Alltag zwar nicht großartig stört, aber dennoch erwähnt werden sollte. Die wasserabweisende Nanobeschichtung der Oberfläche soll bei leichten Spritzern gewissen Schutz bieten – doch Achtung, wasserdicht ist das Lenovo nicht.​



Als Benutzeroberfläche kommt die native Android-Version 6.0.1 zum Einsatz, die mit einfacher Bedienung gefällt. Eine eigenständige Identität kann das G4 Play damit freilich nicht entwickeln; auch eigene Softwarelösungen suchte der Tester hier vergebens. Das ist in Anbetracht der Flut von günstigen Smartphones, die aktuell auf den Markt drängen, leider eine verpasste Chance.​



© Screenshot WEKA / connect Das UKW-Radio sorgt neben Musik- und Videoplayer für Unterhaltung. Im Einstellungsmenü lassen sich die Einsatzregeln für zwei SIM-Karten konfigurieren.

Basisaustattung trifft Basistechnik

Die Ausstattung ist wie nicht anders zu erwarten eher simpel gehalten. Das G4 Play beherrscht aber alle wesentlichen Funkstandards, nur schnelles ac-WLAN und NFC fehlen. Die Quadcore-Plattform Qualcomm MSM 8916 mit 1,2 GHz Takt und 2 GB Arbeitsspeicher gehört zur Einstiegsklasse, genügt aber den meisten Alltagsanforderungen. Dies gilt auch für die Hauptkamera mit 8 Megapixeln Auflösung, die lediglich Schnappschussqualität liefert. Auf der Front kommt zusätzlich eine mäßige 5-Megapixel-Knipse zum Einsatz. Gut sind hingegen die knapp 10,5 GB an freiem Nutzerspeicher, die sich per Micro- SD-Karte erweitern lassen. Positiv stechen auch der mögliche Betrieb von zwei SIM-Karten und das UKW-Radio hervor – Letzteres ist heute nur noch selten zu finden.​

Bärenstark: Ausdauer und Empfang

Ein ganz dickes Lob bekam das Lenovo zum Schluss aus unserem Messlabor: Das Moto G4 Play bietet hervorragende Sende- und Empfangswerte. Auch mit der Ausdauer von über neun Stunden im Displaybetrieb sowie einer quasselstrippentauglichen Gesprächszeit von über 23 Stunden im GSM- und 9:29 Stunden im UMTS-Betrieb bietet das Billigmodell beste Voraussetzungen für günstigen Smartphone-Spaß.​

Anzeige

Mehr zum Thema 200-Euro-Smartphone Lenovo K6 im Test 72,6% Das 200-Euro-Smartphone Lenovo K6 ist sehr handlich und bietet eine überraschend starke technische Ausstattung. Ein…

Günstiges Smartphone Lenovo C2 im Test 63,6% Mit einer UVP von 129 Euro ist das Lenovo C2 preislich tief unten angesiedelt. Smartphone-Feinkost kann man dafür nicht… Smartphone mit Google Tango Lenovo Phab 2 Pro im Test 72,8% Das Lenovo Phab 2 Pro ist das weltweit erste Gerät mit Googles AR-Plattform Tango. Wir haben das 6,5-Zoll-Phablet…

Smartphones Moto X4 und Z2 Force im ersten Test Lenovo schickt zwei Smartphones ins Rennen, die unterschiedliche Zielgruppen anpeilen, aber viele Gemeinsamkeiten haben: Das Design ist unverkennbar… Smartphone Motorola Moto Z2 Play im Test 81,8% Hersteller Lenovo setzt beim Motorola Moto Z2 Play weiterhin auf ein modulares Konzept. Wie schlägt sich das Smartphone…