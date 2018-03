Onkyo TX-NR 5007

Selten hing in einem Receiver-Hörtest das Schicksal von so Vielen von so Wenigen ab. Als sich im Stereo-Durchgang zwei Endstufen des 5007 mächtig ins Zeug legten, konnten die restlichen sieben Kanäle nur im Leerlauf vor sich hinschmoren. Doch die beiden machten ihren Kameraden alle Ehre: Die Unnachgiebigkeit, mit der das Dickschiff "When I Was Cruel" von Elvis Costello (Island) aus den B&W 801 D herauspresste, sucht unter AV-Receivern ihresgleichen. Das Anreißen der E-Gitarre kam mit selten gehörter Attacke, das Schlagzeug stand knochentrocken im Raum. Andere Scheibe, gleiche Wirkung: Me'Shell Ndegeocello und ihre Begleitband trugen sehr eindringlich ihr "Dead Nigga Blvd." (Maverick) vor. Im Vergleich zum Denon AVR-4308 (AUDIO 2/08) wirkte der Onkyo ein ganzes Stück dynamischer und noch knackiger, allerdings auch etwas kühl. Stimmen besaßen über den Denon noch mehr Flair und zeigten einen Zugewinn an Farbschattierungen, doch das reichte nicht, um die Stärken des Onkyo in Sachen Präzision, Auflösung und Dynamik aufzuwiegen.

Keine Frage, wer anschließend in Surround mit Filmen wie "Wall-e" am eindrucksvollsten auf die Pauke haute und Special Effects zum perfekten Auftritt verhalf: der Onkyo natürlich. Doch auch mit Musik-DVDs wie "Norah Jones Live In New Orleans" (EMI) konnte der Hans Dampf punkten. Er zeichnete das Geschehen extrem präzise nach und schuf die Illusion von einem sehr großen Raum. Den Bass behielt er dabei vorbildlich unter Kontrolle. So abgegriffen das Wort "staubtrocken" auch sein mag, hier hat es seine Berechtigung. In den Höhen holte der 5007 jede Nuance aus den Aufnahmen. Im Gegensatz zum etwas relaxteren Denon konzentrierte sich der stürmische Newcomer allerdings mehr auf die Attacke als auf das Ausklingen von Saiten, was der Wiedergabe Tempo verlieh, aber Körper kostete. Dennoch endete auch der DVD-Durchgang mit Punktsieg für Onkyo.

Im entscheidenden HD-Tontest ging es schon enger zu. Der aufbrausende Onkyo konnte sein Frischeplus nicht mehr so leicht ausspielen. Das Powerplay des TX-NR 5007 wirkte fast schon "larger than live", brachte aber gegenüber dem souverän-lässigen Denon keinen bedeutenden Zugewinn an Authentizität und Emotionalität mehr. Allerdings bildete der Onkyo messerscharf genau ab und schuf einen riesigen, besonders stabilen Raum. Ebenfalls unübertroffen: die Transparenz. Damit machte der Onkyo den Hattrick perfekt und sicherte sich dreimal ein Punkte-Polster auf das Vergleichsgerät aus der Bestenliste, was ihn an die Spitze der High-End-Klasse aufsteigen lässt.