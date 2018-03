Panasonic KX-TG6591 Datenblatt Wertung

Panasonic KX-TG6591

Notruffunktion Displaydarstellung

Displaydarstellung einfache Regelung der Lautstärke Contra fehlender Strahlungsreduzierer

fehlender Strahlungsreduzierer Voll-Eco-Mode 78,8%

Für rund 80 Euro wandert das Panasonic KX-TG6591 über den Ladentisch. Und schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Unterschiede zum Gigaset E500 A nicht wirklich gravierend sind. Zwar zeigt das Gigaset die Displayschrift im Jumbo-Modus etwas größer an, dafür stellt das Panasonic den Inhalt zweizeilig dar.

Auch sind die Gigaset-Tasten zwar einen Tick größer, dafür sind die Panasonic-Drücker besser beleuchtet. Selbst Kurzwahltasten hat das Panasonic an Mobilteil und Basis, wobei die am Mobilteil des Gigasets rund um den Lautsprecher etwas verwechslungssicherer angebracht sind.

Wie das Gigaset bietet auch das Panasonic eine Notruffunktion: Nach langem Druck wird automatisch eine vorher definierte Nummer gewählt. Meldet sich dort niemand oder nur ein Anrufbeantworter oder ist besetzt, wird eine zweite Nummer gewählt - oder eben eine dritte.

Gutes Display und Wippe

Die Displaydarstellung des Panasonic ist recht gut, wobei das Gigaset noch heller leuchtet und so noch etwas besser ablesbar ist. Auch fehlt dem Panasonic der Headsetanschluss. An Bord ist eine Freisprecheinrichtung, deren Taste aber für ein Senioren-DECT allerdings etwas klein geraten ist.

Wie beim Gigaset hat auch das Mobilteil des KX-TG6591 an der Seite eine Wippe zum einfachen Regeln der Lautstärke. Darüber befindet sich noch ein Knopf, mit dem man während des Gesprächs die Klangfarbe in tiefen- oder höhenbetont ändern kann. Das bringt in der Praxis jedoch nicht viel, da ist die Hörgerätetauglichkeit schon deutlich wichtiger.

Strom, Strahlung und Klang

Leider verzichtet das Panasonic auf den Strahlungsreduzierer Voll-Eco-Mode. Immerhin lässt sich per Knopfdruck die Sendeleistung manuell reduzieren. Bei der Ausdauer kommt das Panasonic zwar nicht an das Gigaset heran, rund 260 Stunden im Standby-Modus sind aber trotzdem ein sehr guter Wert.

Bei den Klangmessungen konnte das Panasonic sogar den Bestwert im Testfeld einfahren. Und so ist das KX-TG6591 eine günstige Alternative zum Gigaset-Modell .

