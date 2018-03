Philips BDP-7200

Über den digitalen Koax-Ausgang mit dem datenreduzieten Soundtrack einer DVD schien sich der Onkyo mit einem kräftigen Bass und viel Details nach vorn zu spielen, gefolgt von einem sehr präsenten Philips und einem leicht entrückten Funai. Bei der HD-Wiedergabe als Bitstream über HDMI drängelte sich dann aber der Philips an die Spitze - mit dem natürlicheren, dynamischeren Klang am Onkyo vorbei.

Doch Vorsicht - das bedeutet nicht viel. Denn die klanglichen Unterschiede könnten zum einen an einer ganz normalen Serienstreuung liegen, zum anderen neigt das Ohr gelegentlich dazu, auf die kleinsten Nuancen zu fokusieren - besonders, wenn der Klang an sich sehr ähnlich ist. Zumal für die Unterscheidbarkeit in diesen winzigen Stufen eine Anlage nötig wäre, die leicht das Zwanzigfache der Player-Preise übersteigt. Die Unterschiede sind also vernachlässigbar - und alle drei Player somit echte Funais.