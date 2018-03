Pioneer BDP-LX 08 Datenblatt

Das "Precision Quartz Lock System" soll die Zweikanal-PCM-Wiedergabe über HDMI verbessern - also genau die HDMI-Taktprobleme beheben. Ein passender Blu-ray-Player, der PQLS versteht, ist der Pioneer BDP-LX_71 (AUDIO 9/08). Oder der baugleiche, aber ungleich schmuckere und nur in Europa erhältliche BDP-LX_08. Wie aus einem exotischen Monolithen gemeisselt, fügt sich der LX-08 perfekt in das Receiver-Design ein; ja, er wirkt sogar wie ein Teil davon.

Nun also flugs Receiver und Player per HDMI verkabelt, in beiden Set-Up-Menüs "CEC" und "PQLS" aktiviert, und schon kann der geregelte Audioverkehr losgehen. Und tatsächlich: Wirkte der CD-Klang ohne das in beiden Displays beruhigend leuchtende PQLS noch etwas fahrig und limitiert in den Höhen, öffnete sich mit der Taktkontrolle plötzlich eine breitere Bühne, hallten Stimmen und Hi-Hats länger, kamen mehr Details beim Hörer an. Die PQLS-Variante ähnelte verblüffend der analogen Ausgabe; doch schien sie fast ein bisschen mehr zu offenbaren, der Musik einen Hauch mehr Leben zu schenken.

