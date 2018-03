Roksan Kandy K2 Datenblatt

So lässt sich der Kandy auf Knopfdruck als reine Endstufe nutzen, etwa in einer kombinierten Surround- und Stereoanlage. Die mitgelieferte Fernbedienung des Roksan ist eine Klasse für sich: Lernfähig und programmierbar, kann sie eine ganze Musik-Kette steuern. Den Kandy auf der verspiegelten Front zu bedienen, macht eh' keinen Spaß: Sein kleiner, flacher Volume-Knopf lässt sich nur mit spitzen Fingern greifen, und das daran über eine lange Achse angeflanschte Motorpoti dreht sich nur unwillig mit.

Das Innenleben des Kandy K2 haben die Entwickler mit relativ wenigen Bauteilen realisiert. Die Elkos, je 8200 Mikrofarad pro Seite, wirken im Vergleich zu den Mitstreitern fast unterdimensioniert. Doch beim Blick auf den riesigen 500-Watt-Trafo wird schnell klar, dass dem Roksan auch in heftigsten Bassattacken kaum die Kraft ausgehen wird. So zeigen auch die Messwerte, dass der Kandy in jeder Situation souverän bleibt und für die Preisklasse, selbst unter schwierigsten Bedingungen, außerordentlich viel Kraft liefert.

Der Roksan vereinte die Vorteile beider Kontrahenten, ohne ihre Schwächen zu zeigen. Egal was für Musik gespielt wurde, war er beiden, wie auch dem Unico P, überlegen. Deutlich wurde das vor allem, als Kollege Rietschel die Beastie Boys ("Egg Man" von "Paul's Boutique - 20th Anniversary") auflegte. Der Kandy K2 gab den HipHop-Klassiker nicht nur druck- und schwungvoller wieder, er differenzierte auch die Stimmen von Adam Yauch, Michael Diamond und Adam Horovitz klarer. Music Hall wirkte mit diesem Stück gestresst und trotz vergleichsweise hellem Timbre auch etwas detailärmer. Auch der Rotel RA 1520 hatte mit kompakterem Raum, schlankerem Tiefton und insgesamt etwas zurückhaltenderer Dynamik erkennbar nicht vor, sich mit dem Kandy anzulegen. Der Roksan spielte so großformatig und mitreißend, dass die Tester ihn schon fast in der High-End-Klasse wähnten - als ersten 1000-Euro-Amp. Daraus wurde nur deshalb nichts, weil Unisons "großer" Unico (AUDIO 9/03, 95 Punkte) eben doch noch feiner, noch kraftvoller, noch überzeugender spielte. Mit den Kings Of Leon ("Use Somebody" auf "Only By The Night") neigte der Roksan dazu ungeduldig zu werden, der Unico brachte alle Klangfarben souveräner und spielerischer in den Hörraum. Die Stimme von Oceana ("Cry Cry", Album: "Love Supply") klang noch seidiger und entspannter, die Bässe noch erdiger und druckvoller. So bleibt es für Roksan bei 90 Punkten und einer dicken Empfehlu

Roksan Kandy K2 (Amp)

Hersteller Roksan Preis 1000.00 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

