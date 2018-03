Samsung Galaxy Tab 3 10.1 im Test Ausstattung Fazit Datenblatt Wertung

Jetzt kaufen EUR 699,00 Pro Attraktives Design mit flacher Baufform

Attraktives Design mit flacher Baufform helles Display

helles Display Telefonierfunktion

Telefonierfunktion 11,2 Gigabyte interner Speicher

11,2 Gigabyte interner Speicher sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer umfangreiche Ausstattung

umfangreiche Ausstattung Micro-SD-Slot

Micro-SD-Slot lauter Klang über interne Lautsprecher Contra niedrige Auflösung

niedrige Auflösung kein UKW-Radio

kein UKW-Radio recht hoher Preis 64,4%

Neun Galaxy-Tab-3-Tablets hat Samsung im Angebot, und zwar in den drei Displaygrößen 7, 8 und 10 Zoll. Das zum Test angetretene Modell Galaxy Tab 3 10.1, das mit Android 4.2.2 läuft, ist in drei Varianten erhältlich: in der getesteten UMTS-Version für relativ üppige 469 Euro, mit Wi-Fi für 369 Euro und mit zackigem LTE für 509 Euro.

Für sein Geld bekommt der Nutzer ein makellos verarbeitetes Tablet in Weiß, Schwarz oder Braun. Auffallend ist der breite Rahmen um das Display herum, an dem man das Tablet in jeder Situation sicher halten kann, ohne ungewollt den Touchscreen zu berühren.

Das für die Bildschirmgröße von 10 Zoll eher niedrige Gewicht von 510 Gramm und die flache Bauform sorgen zudem für eine ausgesprochen gute Handhabung des Galaxy Tab 3 10.

