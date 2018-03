Sony Tablet S im Test Datenblatt Wertung

© Sony Sony Tablet S

Jetzt kaufen Pro Form und Funktion optimiert

Form und Funktion optimiert cleveren Detaillösungen Contra geringe Akkulaufzeit

geringe Akkulaufzeit nicht optimaler Display 51,6%

Anzeige

Auch wenn das Hündchen noch so süß guckt: Als Android-Tablet hat man es per se schwer, sich gegen die Übermacht des allgegenwärtigen Superstars Apple iPad zu behaupten - zumal, wenn man wie das Sony Tablet S zum selben Preis (16 GB ohne Mobilfunk ab 479 Euro) in den Ring steigt. Da fragt sich der Kunde zurecht, ob er nicht gleich das Original des Apfelherstellers kaufen soll. Die logische Konsequenz: Anders als im Smartphone-Markt spielen die Androiden im Tablet-Bereich mit einem weltweiten Anteil von rund einem Viertel derzeit noch keine dominante Rolle.

Unverwechselbare Hardware

© Sony Ericsson Trotz des wenig wertigen Kunststoffes sieht das Tablet S auch von hinten schick aus.

Sony macht daher das einzig Richtige: Die Japaner setzen auf Eigenständigkeit in Form und Funktion. Das Tablet S ist einem umgeschlagenen Magazin nachempfunden und an einer Seite etwas dicker. Der zunächst rein optische Design-gag erweist sich im täglichen Umgang als äußerst praktisch: Im Querformat auf dem Tisch liegend ist das 598 Gramm leichte Tablet S blickgünstig angewinkelt, hat man es im Hochformat in der Hand, bietet die Verdickung sicheren Halt.

Bei näherer Betrachtung wirken die verwendeten Kunststoffe zwar nicht sehr hochwertig, die Verarbeitung ist aber einwandfrei. Alle Drücker und Schnittstellen sind gut ertastbar und sitzen vor Fehlbedienung geschützt in seitlichen Nischen - nur die Klappe über dem USB-Anschluss und dem SD-Steckplatz wirkt etwas windig.

© Sony Ericsson Wie ein offenes Buch: Das Tablet S ist einem umgeschlagenen Magazin nachempfunden, was Vorteile bei der Handhabung bringt.

Bei der Hardware-Ausstattung fügt sich Sony zunächst wieder ins Glied: Das Tablet S wird von einem Nvidia-Tegra-2-Prozessor mit 1 Gigahertz angetrieben, dem 1 GB RAM zur Seite stehen. Von den 16 GB Speicher unseres Testmodells stehen dem Nutzer rund 13 zur Verfügung. Für 599 Euro gibt's die 16-GB-Version auch mit UMTS-Modul, das 32-GB-Modell für 578 Euro ist nicht mit Mobilfunk zu haben.

GPS, Bluetooth und WLAN sind bei allen Ausführungen Standard, ebenso zwei Kameras - eine mit 5 Megapixeln auf der Rückseite, eine mit 0,3 für Videotelefonie auf der Front. Einen HDMI-Videoausgang sucht man vergebens - dafür hat Sony eine andere Technik im Köcher; dazu später mehr. Der SD-Steckplatz erkennt auch SDHC-Speicherkarten, eine vollwertige Speichererweiterung bietet der Slot jedoch nicht, da die Dateien zum richtigen Bearbeiten in den internen Speicher kopiert werden müssen - Videos laufen aber auch direkt von SD.

Bildergalerie Galerie Tablets Sony Tablet S Sony trifft mit seiner Tabletpremiere ins Schwarze und bringt einige interessante Detaillösungen mit, die das Tablet S deutlich von den Mitbewerbern…

Einen eigenen Weg geht Sony mit dem integrierten Infrarot-Sender und -Empfänger. Der wird von einer vorinstallierten Software gesteuert, mit der sich das Tablet S als Universal-Fernbedienung für TV- und andere Entertainmentgeräte einsetzen lässt. Vorbildlich: Die Software beschränkt sich nicht auf Sony-Modelle, die Bediencodes von allzu exotischen Exemplaren kann sie sogar erlernen.

Schnell und schön

Beim Display setzt Sony auf einen 9,4 Zoll großen Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, der zwar mit ordentlichen Helligkeitswerten aufwarten kann, aber vor allem beim Kontrast unter Tageslichtbedingungen abfällt und auch deutlich spiegelt. Beim Direktvergleich eines gestreamten HD-Videos mit dem iPad 2 protokollierten wir jedoch nur minimal überstrahlte Lichter und etwas weniger Details - die Bildqualität war in Zimmern sehr gut, nur die integrierten Stereolautsprecher könnten kraftvoller agieren.

Ruckler im Bildfluss gab es keine, wie auch bei der sonstigen Bedienung kaum Hänger oder Verzögerungen zu bemerken waren - ein Zeichen der Leistungsfähigkeit des Prozessors und der gut angepassten Software.

Und hier setzt Sony abermals Akzente: Das Tablet S ist als Playstation-Gerät zertifiziert und damit auch für Spieler interessant. Zum Testzeitpunkt waren allerdings nur zwei vorinstallierte Spiele verfügbar, der Playstation-Store dürfte sich aber genauso wie der Video- und Music-Store schnell füllen.

© Archiv Das Display zeigt nur einen durchschnittlichen Kontrast, ist aber auch bei seitlichem Blick noch gut ablesbar.

Ohnehin versteht sich das Sony mehr auf Multimedia denn auf Bürokratie: Die mitgelieferte Player-Software steuert kompatible Medienplayer im Netzwerk direkt an. So kann man zum Beispiel Fotos und Videos mit einem simplen Fingerwisch auf den entsprechenden externen Bildschirm schubsen - deswegen ließ man wohl konsequenterweise den anfangs erwähnten HDMI-Ausgang weg.

Eine Software, die das Tablet selbst zum DLNA-Server macht, konnten wir zwar nicht finden; doch hier hilft der Android Market mit seinem schier unerschöpflichen Reservoire weiter. Die aktuelle Android-3.2-Software Honeycomb hat Sony insgesamt dezent, aber gekonnt angepasst. Die Akkulaufzeit ist mit unter fünf Stunden durchschnittlich.

Fazit: auf Augenhöhe

Wenn überhaupt ein Android-Tablet, dann so eines wie das Tablet S von Sony: Die Japaner haben Form und Funktion konsequent in eine Richtung optimiert, individuell auf die eigenen Produktwelten angepasst und mit cleveren Detaillösungen ausgerüstet. Nur die geringe Akkulaufzeit und das nicht optimale Display verhageln dem Sony seinen Start. Weitere Informationen: Sony/Sony Ericsson - Alle Smartphones-Test im Überblick Alle Handy/Smartphone Tests

Anzeige

Mehr zum Thema Schnäppchen-Check Nexus 7, Xperia M, Lumia 520 und 920 bei Media Markt Media Markt bietet seit Donnerstag wieder jede Menge Aktions-Angebote. Darunter das Nexus 7, die Nokia-Modelle Lumia 510, 520 und 920 sowie das Sony…

Sony-Neuheiten Zeigt Sony den Z1-Nachfolger auf dem MWC 2014? Sony lädt am 24. Februar zu einer Pressekonferenz. Vermutlich sind der Xperia Z1-Nachfolger (Codename Sirius) und der Tablet Z-Nachfolger (Codename… Neuheiten Sony Xperia Z4, Z4 Compact, Z4 Ultra und Z4 Tablet geplant Sony-Neuheiten von 2015: Geplant sind neben dem Z4 das Z4 Compact, das Phablet Z4 Ultra und das Z4 Tablet.

Amazon Cyber Monday HTC One, LG G3 und Sony Tablet Z2 heute im Angebot Amazon bietet heute in seiner Cyber-Monday-Blitzaktion das HTC One (M8), LG G3, das Sony Xperia Tablet Z2, das Nokia Lumia 630 und das Alcatel… Messe-Gerüchte MWC 2015 Sony hat Xperia Z4 Tablet und M4 Aqua im Messegepäck? Sony soll auf dem MWC 2015 mindestens zwei Neuheiten präsentieren: Das 10-Zoll-Tablet Xperia Z4 Tablet sowie das Outdoor-Smartphone Xperia M4 Aqua.