stereoplay - Technik im Detail: Lack wird erschwinglich

Lautsprecher, speziell Standboxen, sind der visuell dominanteste Teil einer Anlage und werden zunehmend auch unter optischen und haptischen Aspekten gekauft. Im fünfstelligen Preisbereich sind Materialien wie Lack oder Echtholz längst selbstverständlich.

Schwieriger wird die Sache in den Klassen darunter, wo sich der drastisch höhere Herstellungsaufwand für edlere Oberflächen, Terminals und Stellhilfen nicht mehr so einfach auffangen lässt. Und der Markt ist gnadenlos: Wird am Klang gespart, gibt's bei den Testern eins auf die Mütze. Wirkt die Optik billig, dann nutzt auch der beste Test wenig, weil der Kunde dann lieber ausweicht.

Aktuell versuchen zahlreiche Hersteller Oberklassemerkmale deutlich günstiger anzubieten, mit beträchtlichen Unterschieden innerhalb des Feldes. Den mäßigsten Wertigkeitseindruck erzielt mit ihrem vorwiegend folierten Gehäuse die Dali. An der Spitze steht die Heco mit der aufwendigsten Form und den edelsten Materialien.

