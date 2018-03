Tomtom Start XL Datenblatt Wertung

großes, gut ablesbares Display Anzeige fällt klar und brillant aus Contra Lautsprecher kann nicht überzeugen 86,0%

Den Tomtom Start XL gibt es in zwei Versionen: mit Zentraleuropa-Karte für 139 Euro und mit Gesamteuropa für 159 Euro. Dazu gehören ein platzsparend in das Anschlusskabel integrierter TMC-Empfänger, ein 4,3 Zoll großes, gut ablesbares Display und der TomTom-übliche, direkt ans Gerät anklickbare Halter.

Die Optionen sind wieder da

© Archiv Welcome back: Das Menü von früher ist wieder da.

Bei der letzten Start-Serie hatte Tomtom mit einer stark abgespeckten Software operiert, die sogar die Routenoptionen vermissen ließ und nicht nur im letzten Test durchaus herbe Kritik einstecken musste. Diesen Versuch hat TomTom offensichtlich ad acta gelegt - auf dem neuen Start XL arbeitet die gewohnte Tomtom-Software, mit dem vollen Funktionsumfang.

Mehr noch: In Sachen Features ist das Einstiegsmodell fast ebenso gut ausgestattet wie die früheren Topmodelle der Go-Serie. TMC, Autobahn-Abbiegegrafiken, Geschwindigkeitswarner und Spurassistent sind ebenso an Bord wie die Tomtom-Spezialitäten "Mapshare" und "IQ-Routes". Auf Spielereien verzichtet der Anbieter hier, das Start XL glänzt mit Navigation pur.

© Archiv Neu ist der Fahrspurassistent, der gerade bei großen Autobahnen eine Erleichterung darstellt.

Entsprechend routiniert funktioniert das Tomtom Start XL. Dank der schnellen Reaktion auf Eingaben kommt es kaum zu Wartezeiten. Die Menüoptionen sind umfangreich, jedoch nach etwas Einarbeitungszeit gut beherrschbar.

Die Anzeige fällt klar und brillant aus, nur der Lautsprecher auf der Rückseite kann in Verbindung mit der künstlichen Text-to-Speech-Stimme nicht so recht überzeugen - die Durchsagen kommen kratzig und sind trotz inhaltlicher Abstammung vom Topmodell Go Live 1000 weit von dessen Qualität entfernt.

Souverän auf der Straße

Im Test konnte das Tomtom Start XL daher mit seiner sicheren und verlässlichen Art punkten: Die Kartendarstellung ruckelt zwar ein wenig und geriet im Vergleich zu den Topmodellen etwas karg, doch an Informationen ist alles da, was man braucht - und auch noch übersichtlich.

© Archiv Die Tomtom-Kartendarstellung geriet karg und kantig, aber bunt und sehr übersichtlich.

An die schon angesprochenen Schwächen des Tomtom Start XL bei der Sprachausgabe hat man sich durchaus nach kurzer Zeit gewöhnt, dann geht einem die Führung des Start XL in Fleisch und Blut über. Die IQ Routes sorgten auf unserer Innenstadtroute zwar für einige merkwürdige Schlenker, doch Unsicherheiten oder gar Fehler unterliefen dem Tomtom nicht.

Nur bei den Stauinformationen muss man sich mit der herkömmlichen TMC-Qualität zufrieden geben - für Gelegenheitsfahrer ist das aber kein Problem. Im Start XL steckt somit die Essenz der letzten Tomtom-Entwicklungen - ein Top-Produkt.

