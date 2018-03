Tonabnehmer Ortofon Cadenza Blue Datenblatt

© Archiv Hier nutzt Ortofon einen steifen Nadelträger aus Rubin. Die Nadel selbst ist aber aus Diamant.

Beim Blue für 1300 Euro enden die Ähnlichkeiten mit dem günstigeren Blue bei der Generatorart, dem Gehäuse aus Edelstahl und Aluminium sowie dem Spulenmaterial aus Silber. Dabei ist der offensichtlichste Unterschied, dass der Nadelträger beim teureren Bruder aus Rubin besteht.

Unauffälliger ist da, dass die Diamantnadel einen Gyger-Schliff mit den Verrundungen 6 x 70 µm hat. Die Änderungen an der Spule lassen sich aber an den Messungen gut nachvollziehen. Das Blue besitzt mehr Windungen, so steigt sowohl die Induktivität als auch die Ausgangsspannung.

Wie beim Red empfiehlt Ortofon beim Blue eine sehr weite Spanne für den Abschlusswiderstand von 50 bis 500 Ohm. In Hörtests etablierte sich der Bereich von 150 bis 470 Ohm.

Hörtest

Die etwas freiere Stimmwiedergabe des bewährten Klassikers Ortofon Jubilee konterte das Blue mit einem satteren Auftritt im Bass, wodurch etwa der Eindruck entstand, dass die Basstrommeln kraftvoller getreten würden. Das Ergebnis: Gleichstand und 55 Punkte für das Ortofon Blue.

Den ausführlichen Hörtest finden Sie hier .

